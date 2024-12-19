Путин случайно подтвердил, что у него есть тайные дети: что о них известно

Ранее СМИ уже называли их имена

Глава России Владимир Путин, вероятно, подтвердил наличие у него тайных детей. Он в прямом эфире рассказал о своих "малышах".

Об этом пишет The Sun. Отмечается, что в ходе ежегодного прямого эфира 19 декабря российский диктатор признался, что ему нравится смотреть фильмы со своими "малышами". Это произошло на фоне сообщений о том, что у него якобы есть двое маленьких сыновей от олимпийской гимнастки Алины Кабаевой.

Издание отмечает, что слухи о тайных сыновьях окружают его уже много лет, после того как независимые журналисты обнаружили потенциальное пополнение в семье. А в этот раз Путин проговорился о своем потенциальном потомстве.

По неподтвержденным данным, у него и его многолетней партнерши Кабаевой, которая на десятки лет моложе его, на самом деле уже есть мальчики. Иван, которому 9 лет, и 5-летний Владимир якобы являются двумя последними пополнениями в семейном древе Путиных.

Сам российский диктатор никогда не подтверждал наличие этих детей. Официально Кремль утверждает, что у него всего две дочери — 39-летняя Мария Воронцова и 38-летняя Катерина Тихонова.

Также СМИ писали, что у него есть и третий тайный ребенок — 21 летняя диджей Луиза Розова. Его народила Путину Светлана Кривоногих.

Ранее российское издание "Досье Центр" сообщало, что сыновья Путина живут в изолированных резиденциях, путешествуют на яхтах и бизнес-джетах. Их охраняют сотрудники Федеральной службы охраны, рядом с ними круглосуточно находятся няни, гувернантки и профессиональные тренеры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где живут внуки Путина и как они выглядят сейчас.