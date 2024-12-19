Упал и разбился? В России пропал с радаров самолет Ан-2, на борту были люди (карта)

Пропавшему борту 36 лет

В четверг, 19 декабря, российский самолет Ан-2 скрылся с радаров на Камчатке. Борт осуществлял коммерческую перевозку груза, летевшего по маршруту Мильково-Оссора.

Во время полета сработал аварийный датчик, после чего связь прервалась. Об этом сообщают РосСМИ. Экипаж самолета состоял из двух человек.

Была начата поисковая операция. Из села Тыличики вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы, также готовящийся к вылету из города Елизово вертолет Ми-8 МЧС России.

Однако впоследствии сообщили, что спасатели из-за погоды перестали искать в воздухе пропавший на Камчатке Ан-2.

Борт будут искать спасатели на снегоходах. Пока они выдвинулись в сторону места, где самолет исчез с радаров. Воздушная часть операции была прервана из-за ливневого снега, низких и плотных облаков.

На борту находились три человека — два члена экипажа и один пассажир, а также примерно 800 кг груза — самолет перевозил продукты питания и запчасти.

Командир Ан-2 – Андрей Гордеев, второй пилот – Евгений Митасов. Самолет направлялся из села Мильково в село Оссора и дальше на посадочную площадку Аметистово.

Пропавшему борту 36 лет – его изготовили в 1988 году. До этого он долго летал в Орловской области. В 2017 году он был передан в компанию "Лайт Эйр". Последним эксплуатантом является компания ООО "Фаеравиа".

Ранее "Телеграф" писал, что в России разбился самолет с парашютистами.