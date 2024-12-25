В России признались о части потерь армии РФ: цифра космическая (видео)

Они всячески пытаются скрыть реальную информацию о погибших и раненых

В Вороновской клинике под Москвой сейчас проходят реабилитацию 600 тысяч россиян, которые пострадали в ходе военных действий против Украины. Изначально этот центр строился для лечения больных COVID-19 и имел "инфекционный" профиль.

Об этом заявил во время своего выступления Мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, этот "современный" центр перепрофилировали под реабилитационный хаб для участников "СВО".

"Сегодня там уже проходит реабилитацию около 600 тысяч участников СВО…По масштабам этот центр самый крупный в нашей стране. Здесь мы оказываем необходимю медицинскую помощь, изготавливаем протезы, делаем операции. Оказываем психологическую помощь и проводим реабилитацию", — заявил Собянин.

Вероятнее всего Собянин говорит о московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское". Это автономный стационар инфекционного профиля вблизи деревни Голохвастово, Вороновского поселения города Москвы. Больничный комплекс рассчитан на 800 мест и половина из них — реанимационных.

Он был построен за 1,5 месяца для лечения больных COVID-19. Здесь насчитывается 50 корпусов и 2000 сотрудников.

Напомним, будущий специальный представитель США по Украине Кит Келлог заявил о том, что россияне теряют в пять раз больше солдат на фронте, чем украинцы. Такой перекос связан с тактикой оккупантов в войне на истощение.

По словам чиновника после 1000 дней войны россияне потеряли от 350 до 400 тысяч человек. При этом он назвал потери украинской стороны на уровне 150 тысяч солдат.

При этом, по данным президента Владимира Зеленского, цифра украинских потерь составляет около 43 тысяч военных. В Генштабе ВСУ говорили, что российские потери подходят к 770 тысячам убитых и раненых.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что полномасштабное вторжение России в Украину длится уже более двух лет. За это время украинские защитники нанесли агрессору значительные потери в живой силе и технике.