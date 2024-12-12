Сколько погибло россиян в боях за Покровск: Сырский озвучил потери армии РФ

Покровское направление остается одним из сложных на фронте

Российские войска продолжают наступление на Покровском направлении в Донецкой области, но при этом понесут потери в технике и живой силе.

Об этом сообщил в Telegram Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. По его словам, россияне только в декабре потеряли в боях под Покровском около 400 человек убитыми и ранеными. Генерал поблагодарил личный состав подразделений Сил обороны за защиту Украины от российских оккупантов.

В то же время, ситуация на Покровском направлении остается сложной.

"Покровское направление уже несколько месяцев остается одним из самых сложных в контексте противостояния с российскими оккупантами. Просчитываем и готовимся ко всем возможным вариантам дальнейших действий врага", — заявил Сырский.

Тем временем OSINT-проект DeepState сообщает, что россияне захватили в Донецкой области Зорю, а также продвинулись в Новотроицком, Успеновке, Курахово, Солнцовке и возле Веселой Рощи. Кроме того, продолжается наступление на Купянском направлении в Харьковской области и на Лиманском направлении в Донецкой области.

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