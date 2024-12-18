В Украине прокомментировали заявление Герасимова

В России заявили, что потери ВСУ составили якобы около миллиона человек. Но несмотря на такую дезинформацию, в Генштабе МО РФ утверждают, что целей так называемая "СВО" пока не достигла.

Такое заявление сделал начальник Генштаба Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств. Сообщают росСМИ.

"Подводя итоги деятельности Вооруженных сил в этом году, отмечу, что все задачи, поставленные руководством страны, выполнены", — сказал он.

По его словам, с начала спецоперации ВСУ потеряли около 1 млн человек убитыми и ранеными (более 365 тысяч погибло), около 20 тыс. танков и бронированных машин.

Однако отметим, что в Украине не комментировали настоящие потери ВСУ. По словам Владимира Зеленского, эта цифра составляет около 43 тыс военных.

Герасимов также упомянул о Курской области, где ВСУ проводят операцию. Там, как сказал начальник Генштаба ВС РФ, якобы ВСУ потеряли более 42 тыс. человек, более 1800 танков и бронированных машин.

"Продвижение ВСУ в Курской области остановлено, пресечены попытки прорыва групп ВСУ и наемников вглубь России. Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты", — сказал он.

Главный журналист и обозреватель-международник сайта NV, ведущий Radio NV Иван Яковина прокомментировал заявление Герасимова. Он говорит, что Z-военкоры сразу же разразились негодованием.

"Оказывается, Путин не ставил задачу не только взять Покровск или Купянск, но даже отбить Курскую область. Пишут, что либо Герасимов лжет, либо Путин — полный д**ил", — написал он.

Ранее "Телеграф" писал, что в СНБО рассказали, сколько северокорейцев уже убито и ранено на фронте.