Хижина уже развалилась, но ее хотели спасти: как выглядит улица и дом, где родился первый президент Кравчук

Первый президент Украины родом с Ровенщины

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук родом с села Великий Житин неподалеку от областного центра Ровно. Там когда-то стоял его отчий дом, однако теперь во дворе остался только колодец.

"Телеграф" расскажет, как выглядел дом, где вырос первый президент Украины Леонид Кравчук, и как сейчас выглядит улица Шевченко в родном селе покойного политика.

Леонид Кравчук — руины родительского дома

Леонид Кравчук родился в селе Великий Житин за 8 километров от областного центра Ровно. Родительский дом стоял на улице Шевченко которая сейчас активно застраивается и обрастает красивыми современными домами. А вот от дома, где родился и вырос будущий президент не осталось практически ничего.

В 2012 году журналисты gazeta.ua показали то, что осталось от дома, который стремительно развалился от времени и погоды. На архивных кадрах видно, что дом стал похож на хижину, которая вот-вот рухнет, а во дворе видно колодец. Именно в этом доме когда-то родился и жил Леонид Кравчук.

Тогда в 2012 году в селе Великий Житин даже хотели создать музейный комплекс "Родина первого Президента Украины", в который должен был войти и родительский дом. Однако финансирования на эту идею в местных бюджетах не нашлось. Однако при местной Великожитинской школе действует музей, в котором один из стендов посвящен семье Леонида Кравчука.

В 2022 году репортеры Суспiльного побывали в селе Великий Житин и выявили, что от дома уже ничего не осталось, а во дворе видно разве что остатки старого колодца. Местные жители рассказали, что дом вроде как принадлежит двоюродным сестрам Леонида Кравчука, однако, никто давно не наведывался и не приводил в порядок территорию сельского двора, где когда-то был дом.

А вот улица Шевченко, на которой когда-то был родительский дом покойного президента Кравчука, судя по гугл-картам, процветает. На ней появляются новые современные дома и усадьбы. И это не удивительно, ведь Великий Житин пригородное село в нескольких километрах от областного центра Ровно, который также активно застраивается и расширяет свою пригородную зону.

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