Россия снова ударила по Лозовой: почему город регулярно становится мишенью

Оккупанты уничтожили складское помещение

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В субботу, 24 октября, российские войска нанесли ракетный удар по Лозовой в Харьковской области. Один мужчина погиб, еще двое получили ранения.

Это уже вторая атака за несколько дней: 22 октября обстреляли Центральный рынок. Тогда погибли две женщины, еще 36 человек пострадали. Городской голова Сергей Зеленский объясняет удары России стремлением оккупантов причинить как можно больше жертв среди мирных жителей.

Ракета попала в склад: один погибший, двое раненых

О попадании в складское здание и пожаре после удара сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов. Экстренные службы ликвидируют последствия атаки.

"В результате обстрела ранения получили 26-летний и 43-летний мужчины. Пострадавших госпитализировали", – сообщил Синегубов.

Еще одного пострадавшего спасти не удалось. Он умер от тяжелых травм, несмотря на усилия врачей.

"К сожалению, 45-летний мужчина умер вследствие тяжелых травм. Медики до последнего боролись за его жизнь. Искренние соболезнования родным и близким", – написал начальник Харьковской ОГА.

Последствия атаки на Лозовую – разрушенное складское здание/Фото: ХОГА

22 октября под удар попал Центральный рынок

Предыдущий удар по Лозовой произошел 22 октября 2026 года. Российские войска атаковали Центральный рынок в обед, когда там было много людей. По уточненным данным, погибли женщины 50 и 60 лет, еще 36 человек получили ранения разной степени тяжести.

Взрыв повредил торговые павильоны, частные дома, многоэтажки, торговые центры, храм и автомобили. Об этом рассказал Зеленский.

Удары по Лозовой разрушают городскую инфраструктуру и повреждают автомобили/Фото: ХОГА

Почему Россия бьет по Лозовой?

Комментируя удар по рынку, Зеленский заявил, что российские войска намеренно выбрали гражданский объект. По его словам, время и место атаки указывают на стремление увеличить число жертв: обстрел произошел днем, когда на рынке и прилегающей территории было многолюдно.

"Это был сознательный, прицельный удар по мирным жителям. Оккупанты били именно по гражданским, чтобы причинить как можно больше жертв. На обычном рынке, где все всем видно, никогда не было и не могло быть никаких военных целей", – заявил городской голова Лозовой.

Отметим, на территории общины работают несколько промышленных предприятий: Лозовский кузнечно-механический завод, Лимановский вагоноремонтный завод, "Трактородеталь" и другие.

Лозовая находится примерно в 80 км от линии фронта. Это создает дополнительные риски для районного центра.

Удар по Лозовой произошёл на фоне боевых действий на востоке Украины/Карта: deepstatemap

Как сообщал "Телеграф", 18 августа Россия ударила двумя боеприпасами "Бандероль" по центральной части поселка Печенеги Харьковской области. В результате погибли 10 человек.