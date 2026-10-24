Странная гримаса Трампа перед американцами попала на видео

Необычная мимика президента США озадачила интернет

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Президент США Дональд Трамп привлек внимание зрителей необычным выражением лица и блестящей кожей. Это произошло во время его выступления на митинге в Су-Сити, штат Айова.

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Фрагмент выступления разошелся в соцсетях. Пользователи сравнили внешность политика с "жирной индейкой". Об этом пишет Irish Star.

Какой момент попал на видео

Трамп выступал в поддержку кандидатов от Республиканской партии, среди них – член Палаты представителей Эшли Хинсон, которая баллотируется в Сенат. Однако часть зрителей следила за внешностью президента: внимание привлекли оттенок его лица, заметный блеск кожи и мимика.

Американский журналист Аарон Рупар опубликовал отрывок выступления на платформе X и сопроводил его короткой подписью: "Трамп делает странное лицо".

Trump makes a bizarre face https://t.co/4re18XcHQx — Aaron Rupar (@atrupar) October 23, 2026

В обсуждении пользователи соцсети также спрашивали, почему кожа президента выглядит такой блестящей. Один из них сравнил лицо Трампа с индейкой, которую только что достали из духовки.

"Его лицо – как жирная индейка, которую вынули из духовки. Кожа, обильно намазанная… сливочным маслом", – написал один из комментаторов.

Ранее пользователи обсуждали синяки на руках президента США и его сбивчивые выступления. Также внимание привлекла узнаваемая прическа Трампа.