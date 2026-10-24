В "Сільпо" необычно посортировали тыквы: что сделали и зачем (фото)
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Скоро Хэллоуин — "самый жуткий" праздник года
В "Сільпо" отреагировали на просьбу клиентки и сделали интересные пояснения к имеющимся в продаже тыквам. Приближается Хэллоуин, к которому традиционно делают декорации из тыкв, и сеть отнеслась с пониманием к этой традиции.
Пользователь соцсети Threads рассказала, что одна из клиенток пожаловалась, что непонятно какая тыква на прилавке на декор, а какую в кашу брать. В "Сільпо" отреагировали и даже сделали отдельную инструкцию к каждому сорту тыквы.
Теперь рядом с прилавками с тыквами стоят специальные баннеры с описанием каждого из сортов и указанием, как ее лучше использовать.
Например, указано, что тыква "Хоккайдо" имеет сладковатый, с орехово-каштановыми нотками вкус. Она лучше всего подойдет для запекания, густых супов-пюре, рагу.
Тыква "Джамбук" — сочная, с приятными ореховыми нотками. Ее советуют использовать для крем-супов, пюре, начинок, запекания ломтиками.
Есть и декоративные тыквы – у них необычные формы, яркие цвета и оригинальные узоры. Они подходят для осеннего декора, украшения интерьера и праздничных композиций. В примечании указано, что такие тыквы не предназначены для употребления, если сорт не подтвержден как съедобный.
Есть и отдельные прилавки, где продают тыквы для декора. Они смотрятся очень атмосферно.
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