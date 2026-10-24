В "Сільпо" необычно посортировали тыквы: что сделали и зачем (фото)

Скоро Хэллоуин — "самый жуткий" праздник года

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В "Сільпо" отреагировали на просьбу клиентки и сделали интересные пояснения к имеющимся в продаже тыквам. Приближается Хэллоуин, к которому традиционно делают декорации из тыкв, и сеть отнеслась с пониманием к этой традиции.

Пользователь соцсети Threads рассказала, что одна из клиенток пожаловалась, что непонятно какая тыква на прилавке на декор, а какую в кашу брать. В "Сільпо" отреагировали и даже сделали отдельную инструкцию к каждому сорту тыквы.

Теперь рядом с прилавками с тыквами стоят специальные баннеры с описанием каждого из сортов и указанием, как ее лучше использовать.

Клиентка обратилась к "Сільпо" с претензией. Фото: threads.com/@kravchenko_mm

Баннер на тыкве в "Сільпо". Фото: threads.com/@kravchenko_mm

Например, указано, что тыква "Хоккайдо" имеет сладковатый, с орехово-каштановыми нотками вкус. Она лучше всего подойдет для запекания, густых супов-пюре, рагу.

Тыква "Джамбук" — сочная, с приятными ореховыми нотками. Ее советуют использовать для крем-супов, пюре, начинок, запекания ломтиками.

Есть и декоративные тыквы – у них необычные формы, яркие цвета и оригинальные узоры. Они подходят для осеннего декора, украшения интерьера и праздничных композиций. В примечании указано, что такие тыквы не предназначены для употребления, если сорт не подтвержден как съедобный.

Декоративные тыквы в "Сільпо". Фото: threads.com/@kravchenko_mm

Есть и отдельные прилавки, где продают тыквы для декора. Они смотрятся очень атмосферно.

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