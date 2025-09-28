Путин прислал на похороны Кеосаяна ядовитый "сюрприз" (фото)

Российский диктатор почтил пропагандиста опасным венком

В Москве идет церемония прощания с российским пропагандистом Тиграном Кеосаяном — мужем такой же рупорши Кремля, журналистки и главреда российского государственного телеканала RT Маргариты Симоньян. Путин почтил память режиссера ядовитым венком.

Что нужно знать:

В Москве проходит церемония прощания с пропагандистом Тиграном Кеосаяном

Путин не приехал на похороны, но прислал ядовитый венок

Кеосаян поддерживал политику Кремля, участвовал в пропаганде войны и был под санкциями

На траурное мероприятие, которое проходит в воскресенье, 28 сентября, в Армянской церкви на Олимпийском проспекте, сам президент России не приехал, однако прислал особый венок с розами и листьями монстеры, которые считаются ядовитыми.

Путин прислал на похороны Кеосаяна ядовитый венок: фото

Венок от Путина с ядовитыми листьями монстеры

РосСМИ передают, что первый замглавы администрации Путина Алексей Громов заявил на церемонии прощания с пропагандистом, что тот хорошо относился к мужу Симоньян.

Листья монстеры обрамляют венок с розами от Путина

Владимир Владимирович действительно к Тиграну очень хорошо относился Алексей Громов

Стоит отметить, что на всей церемонии больше не было подобных "сюрпризов". По крайней мере, на мероприятии практически все венки, которые попали в кадр российских корреспондентов, состоят из роз, веточек пальм и ели.

Венки на церемонии прощания с пропагандистом Кеосаяном Венки на церемонии прощания с пропагандистом Кеосаяном

Листья монстеры ядовиты, пишет dytsadok, поскольку содержит кристаллы оксалата кальция, которые вызывают сильное раздражение слизистых оболочек, рта, горла и пищевода, что приводит к отеку, боли, охриплости голоса и другим симптомам отравления при глотании. Прикосновение сока к коже также может вызвать раздражение, а попадание в глаза – сильное раздражение и ожог, поэтому растение следует держать как можно дальше от детей и домашних животных.

Листья монстеры. Фото: freepik

Тигран Кеосаян — что известно о пропагандисте

Супруги-пропагандисты Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян

В январе 2025 года муж главреда российского государственного телеканала RT Симоньян перенес клиническую смерть и впал в кому. Было известно о его давних проблемах с сердцем. Он активно поддерживал политику Кремля, в частности, в отношении Украины. За участие в пропаганде войны попал под санкции Евросоюза, Великобритании и других стран.