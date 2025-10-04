Трехэтажная "сельская хата" с бассейном и прудом: как выглядит дом экс-регионала Анны Герман под Киевом

Особняк "правой руки" Януковича находится в 10 минутах езды от столицы

Бывший народный депутат от Партии регионов и "правая рука" беглого президента Януковича — Анна Герман — была замешана во многих политических скандалах. Однако даже ее недвижимость (и их стоимость) вызывала вопросы у журналистов-расследователей.

Что нужно знать:

Анна Герман жила в трехэтажном доме в Гореничах, о котором в 2008 году написала "УП"

На территории особняка были бассейн, ухоженный сад, пруд и мангал с декоративной отделкой

Дом площадью 200 кв. м с землей в 20 соток она приобрела якобы в кредит

Стоимость имения тогда достигала $850 тысяч

В 2008 году политик, который тогда возглавлял комитет Верховной рады по свободе слова, поспорила с изданием "УП". В ноябре того года издание выдало материал, в котором авторы рассказали об элитном особняке нардепа. В то время Герман проживала в трехэтажном доме, находящемся в 10 минутах езды от Киева — в селе Гореничи Бучанского района.

Анна Герман еще до публикации материала о ее имении решила прорекламировать статью. Герман распространила заявление с обвинением, что корреспонденты Украинской правды "словно воры" залезли в ее "сельскую хату" цитата из материала "Украинской правды"

Что известно об особняке Анны Герман под Киевом

Площадь дома составляет приблизительно 200 квадратных метров, а участок – около 20 соток. На территории расположен бассейн. В сети тогда даже публиковали снимок неизвестной девушки, отдыхавшей возле него.

Как видно на фото, особняк облагорожен: подстриженные кусты, ухоженный газон, цветы, ели и березы создавали уютную атмосферу. На территории имения находился живописный пруд с камнями и галькой, а также мангал, декорированный розовыми камнями.

По словам экс-регионала, она оформила кредит на восемь лет в "Укрсоцбанке", заложив свою киевскую квартиру, чтобы приобрести дом под столицей. Политик купила участок земли с домом площадью около 200 кв. м у журналиста Николая Канишевского. По его же словам, Герман приобрела у него дом и участок на 12 соток, но земли вокруг ее усадьбы оказалось в два раза больше.

В 2008 году стоимость таких "сельских хат" колебалась от 500 до 850 тысяч долларов. Сейчас с особняком бывшего нардепа ситуация остается неясной: в открытых источниках нет данных, кто там проживает сегодня и была ли эта недвижимость продана.

Напомним, что бывший регионал сама когда-то была журналисткой.