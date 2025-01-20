Удар у три хвилі: БПЛА в Казані атакували важливі цілі, нові подробиці (фото і відео)

Казань — столиця і найбільше місто Республіки Татарстан

У понеділок, 20 січня, у Росії лунали вибухи. Безпілотники могли атакувати авіазавод та поблизу авіазаводу у Казані.

Про це повідомили росЗМІ. Там зазначили, що один із безпілотників влучив у порожній резервуар на території заводу імені Горбунова.

Казанський авіаційний завод імені С. П. Горбунова — філія ПАТ "Туполєв" — одне з найбільших підприємств авіаційної промисловості РФ, засноване 1932 року в місті Казані, виробляє стратегічні бомбардувальники Ту-160, а також цивільні лайнери Ту-204. Знаходиться в східній частині Авіабудівного району Казані, має розташований поруч також у межах міста заводський аеродром "Борисоглібськ".

У грудні 2023 року, через російське вторгнення в Україну, завод потрапив під санкції країн Євросоюзу, оскільки він "виробляє і ремонтує стратегічні ракетоносці Ту-160 і далекі бомбардувальники Ту-22М3М/Ту-22М3, які використовує російська армія під час ракетних обстрілів по Україні.

Казань на карті

Казань — столиця і найбільше місто Республіки Татарстан, є федеральним суб'єктом Російської Федерації.

Місто розташоване орієнтовно за 800 км на схід від столиці Росії Москви.

Офіційного підтвердження інформації про атаку саме цього заводу не було. Утім близько сьомої години ранку за київським часом у пресслужбі губернатора Татарстану повідомили: "Сьогодні вранці було здійснено спробу атаки ворожих безпілотників на промислові підприємства республіки. Було вжито комплекс заходів щодо захисту. В результаті всі БПЛА знешкоджені. Жертв і руйнувань немає. Екстрені служби на місці продовжують роботу з ліквідації наслідків".

Тим часом у трьох аеропортах — у Казані, Нижньокамську та Іжевську — поки що не приймають літаки через введені тимчасові обмеження.

У росЗМІ також пишуть, що був приліт БПЛА по Паливних резервуарах і АТ "КАПО-Композит" в районі аеропорту "Борисоглібськ".

Російські пропагандистські телеграм-канали пишуть, що ЗСУ запустили по місту репліки турецького "Байрактара" — БПЛА літакового типу "Лютий", які вони вже використовували для атаки на Татарстан. Третю хвилю вибухів казанці чули близько 6:50.

Раніше "Телеграф" писав, що відразу два російські регіони вночі з 17 на 18 січня потрапили під атаку "невідомих безпілотників". Вибухи та пожежі фіксувалися у Калузькій та Тульській областях Росії, російська влада вчергове заявила, що "все було збито" та звинуватила у вибухах "уламки БПЛА".