Первый президент России скончался от сердечной недостаточности

Первый президент РФ Борис Ельцин, имеющий трех внуков, один из которых особенный, умер в 2007 году. Он похоронен на одном из самых известных кладбищ страны-агрессорки, где и покоится Юрий Яковлев, а его могила — в виде огромного флага России.

Борис Ельцин стал известен как первый демократически избранный президент России, занимая этот пост с 1991 по 1996 год. "Телеграф" решил вспомнить, как выглядит его могила и где она находится.

Причина смерти Бориса Ельцина

Борис Ельцин скончался 23 апреля 2007 года в Москве в возрасте 76 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная обострением хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Леонид Кучма и Борис Ельцин

У Ельцина долгое время были проблемы с сердцем. В 1996 году во время его президентства ему провели сложную операцию на сердце — аортокоронарное шунтирование. В течение последующих лет состояние его здоровья периодически ухудшалось из-за сопутствующих болезней, включая гипертонию и аритмию. За несколько дней до смерти он был госпитализирован из-за обострения сердечной недостаточности, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Где похоронен Борис Ельцин

Борис Ельцин похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, которое является одним из самых известных мемориальных комплексов России. Его могила расположена на участке №6 Центральной аллеи, недалеко от главного входа на кладбище.

Как выглядит могила Бориса Ельцина

Надгробие Бориса Ельцина уникально по дизайну: оно выполнено в виде развернутого российского флага. Памятник создан из кусков белого, синего и красного мрамора, что символизирует цвета государственного флага страны-агрессорки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила путиниста Олега Табакова, поддержавшего аннексию Крыма. Он отличается от других постаментов на Новодевичьем кладбище, где похоронены многие российские знаменитости.