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Гигантский флаг РФ вместо креста: как выглядит могила предшественника Путина Ельцина

Автор
Наталья Дума
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Автор
Борис Ельцин похоронен в Москве
Борис Ельцин похоронен в Москве. Фото Колаж Телеграфу

Первый президент России скончался от сердечной недостаточности

Первый президент РФ Борис Ельцин, имеющий трех внуков, один из которых особенный, умер в 2007 году. Он похоронен на одном из самых известных кладбищ страны-агрессорки, где и покоится Юрий Яковлев, а его могила — в виде огромного флага России.

Борис Ельцин стал известен как первый демократически избранный президент России, занимая этот пост с 1991 по 1996 год. "Телеграф" решил вспомнить, как выглядит его могила и где она находится.

Причина смерти Бориса Ельцина

Борис Ельцин скончался 23 апреля 2007 года в Москве в возрасте 76 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная обострением хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Леонид Кучма и Борис Ельцин
Леонид Кучма и Борис Ельцин

У Ельцина долгое время были проблемы с сердцем. В 1996 году во время его президентства ему провели сложную операцию на сердце — аортокоронарное шунтирование. В течение последующих лет состояние его здоровья периодически ухудшалось из-за сопутствующих болезней, включая гипертонию и аритмию. За несколько дней до смерти он был госпитализирован из-за обострения сердечной недостаточности, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Борис Ельцин

Где похоронен Борис Ельцин

Борис Ельцин похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, которое является одним из самых известных мемориальных комплексов России. Его могила расположена на участке №6 Центральной аллеи, недалеко от главного входа на кладбище.

Как выглядит могила Бориса Ельцина

Надгробие Бориса Ельцина уникально по дизайну: оно выполнено в виде развернутого российского флага. Памятник создан из кусков белого, синего и красного мрамора, что символизирует цвета государственного флага страны-агрессорки.

Борис Ельцин могила
Могила Бориса Ельцина
Путин на могиле Ельцина

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила путиниста Олега Табакова, поддержавшего аннексию Крыма. Он отличается от других постаментов на Новодевичьем кладбище, где похоронены многие российские знаменитости.

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#Президент России #Могила #Борис Ельцин