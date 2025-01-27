Умер известный актер Янковский

Накануне артиста госпитализировали в тяжелом состоянии

В России умер известный советский актер театра и медиаменеджер Игорь Янковский. Представителю актерской династии было 73 года. Как сообщают российские телеграмм-паблики, накануне актера госпитализировали в тяжелом состоянии, спасти его медики не смогли.

Причиной смерти Игоря Янковского стали осложнения на фоне цирроза печени. Кроме того, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, отек легких и мозга. Также ранее было известно, что у актера якобы есть онкологическое заболевание.

Игорь Янковский — что о нем известно

Игорь Янковский — советский и российский актер и медиаменеджер. Он родился 29 апреля 1951 года в семье народного артиста СССР Ростислава Янковского. Актёр окончил театральное училище имени Щукина в 1974 году и с того времени 18 лет жизни посвятил работе в театре на Малой Бронной в Москве. После этого он ушел работать в сферу рекламы и телевидения.

Известно, что Игорь Янковский не только играл в театре, но и снимался в кино. С 1973 года в его фильмографии десятки проектов — "Колыбельная для мужчин", "Женатый холостяк" и "Дураки умирают по пятницам", "Это сильнее меня", "Мегрэ и старая дама", "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Золотая мина", "Приключения принца Флоризеля", "Атланты и кариатиды", "Этот фантастический мир", "Ералаш", "Исповедь содержанки".

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