Дочь наложила на себя руки а сын был "неприятным человеком": что известно о пятерых детях Уинстона Черчилля

Политик один раз был женат и имел пятерых детей — сына и четыре дочери

Уинстон Черчилль — британский политический деятель, солдат и писатель, дважды занимавший пост премьер-министра Соединенного Королевства. Он был известен далеко за пределами своей страны. Известно, что он один раз был женат и в этом браке у него родились пятеро детей. Умер политик 24 января 1965 года.

"Телеграф" в годовщину смерти Уинстона Черчилля расскажет, что известно о детях британского политика, и как сложилась их судьба.

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль был женат один раз. В сентябре 1908 года, когда ему было 34 года он женился на своей возлюбленной Клементине Огилви Хозьер. Она стала его верной спутницей на всю жизнь и родила политику сына и четырех дочерей.

Уинстон Черчилль. Фото: Getty Images

Старшая дочь Диана

Через год после свадьбы в Уинстона Черчилля и его супруги родилась первая дочь, которую назвали Дианой. Ребенок стал большим счастьем для политика, он в ней души не чаял. Диана сначала получила домашнее образование, потом поступила в среднюю школу в Ноттинг-Хилле, а затем — в Королевскую академию драматического искусства, которую, правда, не окончила. Она подавала большие надежды, однако разочаровала родителей тем, что в 1932 году впервые вышла замуж за Джона Милнера Бейли. Этот брак дочери родители не одобрили, впрочем и продлился он недолго — уже в 1935 году Диана разошлась с мужем.

После развода дочь Черчилля практически сразу познакомилась со вторым мужем дипломатом Дунканом Сэндисом. В этом браке у Дианы родились трое детей. А в 1960-м Диана и Дункан развелись. Ближе к концу своей жизни Диана стала страдать от депрессивных приступов, в 1953 году у нее случился серьезный нервный срыв. Уже в 1963-м старшая дочь Черчилля наложила на себя руки.

Черчилль и его дочь Диана

Единственный сын Рэндольф Черчилль

Вторым ребенком Уинстона Черчилля стал Рэндольф, который родился 28 мая 1911 года. Его с сестрой детство прошло под охраной, так как отец-политик часто получал угрозы о похищении детей. Известно, что Рэндольф получил образование в Итонском колледже и колледже Крайст-Черч в Оксфорде, а после учебы пошел служить в армию. Он дослужился до майора и был награжден орденом Британской империи.

Конечно же Рэндольф имел амбиции повторить политический успех отца, однако несмотря на острый ум, мужчина не сумел правильно распорядиться своим происхождением. В узких политических кругах его называли "неприятным человеком", "избалованным", "взрывным и раздражительным". Он совершенно не умел распоряжаться деньгами, поэтому часто обращался к родителям за материальной помощью.

Известно, что Рэндольф Черчилль дважды был женат и имел по одному ребенку в каждом браке. Кроме того, он имел алкогольную зависимость, что в конечном итоге привело его к ранней смерти. В 1968 году он скончался от сердечного приступа.

Уинстон Черчилль с Дианой и Рэндольфом

Вторая дочь — Сара Черчилль

Вторая дочь Черчилля Сара родилась 7 октября 1914 года. Ее назвали в честь одной из дальних родственниц отца — герцогини Сары Мальборо. Говорят, что в семье Сару называл осликом, так как она была очень упертой.

Известно, что Сара Черчилль трижды была замужем — за комиком, фотографом и уважаемым бароном. Первые двое избранников очень не нравились влиятельным родителям, а вот третий барон Одли получил одобрение в семье, однако через год он умер. Известно также, что ни в одном из трех браков Сара не имела детей.

После первого развода Сара Черчилль сбежала в США, где строила карьеру актрисы. Она снялась в около десятка картин, самая известная из которых "Королевская свадьба" 1951 года. Однако Сара, как и ее брат Рэндольф была любительницей алкоголя, из-за чего у нее случались скандальные эпизоды и даже арест. В возрасте 67 лет 24 сентября 1982 года Сара Черчилль умерла в Лондоне.

Сара Черчилль

Третья дочь — Мэриголд Черчилль

Самая младшая дочь у Черчиллей появилась на свет в ноябре 1918 года, сразу после окончания Первой мировой войны. Однако, ее судьба оказалась трагичной — она с самого детства много болела и в возрасте трех лет Мэриголд умерла.

Самая младшая дочь — Мэри Черчилль

В семье Уинстона Черчилля тяжело переживали смерть маленькой Мэриголд. Однако своеобразным способом пережить трагедию стало рождение пятого ребенка. 15 сентября 1922 года у политика родилась еще одна дочь, которую назвали Мэри.

Как говорят, именно Мэри стала примерной дочерью, которая не разочаровала родителей. Она не меняла мужей, не была замечена в скандалах, работала в Красном Кресте и помогала людям во время Второй Мировой войны. Кроме того, Мэри активно помогала отцу в его политической деятельности и сопровождала его в зарубежных поездках, даже была представлена Гарри Трумэну и Иосифу Сталину.

За свои заслуги младшая дочь Черчилля Мэри получила Превосходнейший орден Британской империи. Однако наибольшую известность и признание Мэри принесла книга о ее матери Климентина, которую она написала. А к тому же, дочь Черчилля помогла Мартину Гилберту закончить биографию Уинстона Черчилля после смерти Рэндольфа.

Единственный мужем Мэри Черчилль стал Кристофер Соамс. Они поженились в 1947 году и прожили вместе до самой смерти мужчины в в 1987 году. В этом браке родились пятеро детей. А Мэри Соамс-Черчилль умерла 17 декабря 2014 года в своем доме в Лондоне.

Мэри Черчилль

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