Помер відомий актор Янковський

Напередодні артиста госпіталізували у тяжкому стані

У Росії помер відомий радянський актор театру та медіаменеджер Ігор Янковський. Представнику акторської династії було 73 роки. Як повідомляють російські телеграм-пабліки, напередодні актора госпіталізували у тяжкому стані, врятувати його медики не змогли.

Причиною смерті Ігоря Янковського стали ускладнення на фоні цирозу печінки. Крім того, у нього була діагностована двостороння пневмонія, набряк легенів та мозку. Також раніше було відомо, що в актора нібито є онкологічне захворювання.

Ігор Янковський — що про нього відомо

Ігор Янковський — радянський і російський актор і медіаменеджер. Він народився 29 квітня 1951 року у родині народного артиста СРСР Ростислава Янковського. Актор закінчив театральне училище імені Щукіна у 1974 році і з того часу 18 років життя присвятив роботі в театрі на Малій Бронній у Москві. Після цього він пішов працювати у сферу реклами та телебачення.

Відомо, що Ігор Янковський не лише грав у театрі, а й знімався у кіно. З 1973 року в його фільмографії десятки проектів — "Колискова для чоловіків", "Одружений холостяк" і "Дураки вмирають по п’ятницях", "Це сильніше за мене", "Мегре і стара дама", "Слідство ведуть ЗнаТоКи", "Золота міна", "Пригоди принца Флорізеля", "Атланти та каріатиди", "Цей фантастичний світ", "Єралаш", "Сповідь утриманки".

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