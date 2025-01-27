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Помер відомий актор Янковський

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Ігор Янковський помер від хвороби на 74-му році життя Новина оновлена 27 січня 2025, 13:16
Ігор Янковський помер від хвороби на 74-му році життя. Фото Колаж "Телеграф"

Напередодні артиста госпіталізували у тяжкому стані

У Росії помер відомий радянський актор театру та медіаменеджер Ігор Янковський. Представнику акторської династії було 73 роки. Як повідомляють російські телеграм-пабліки, напередодні актора госпіталізували у тяжкому стані, врятувати його медики не змогли.

Причиною смерті Ігоря Янковського стали ускладнення на фоні цирозу печінки. Крім того, у нього була діагностована двостороння пневмонія, набряк легенів та мозку. Також раніше було відомо, що в актора нібито є онкологічне захворювання.

Ігор Янковський фото

Ігор Янковський — що про нього відомо

Ігор Янковський — радянський і російський актор і медіаменеджер. Він народився 29 квітня 1951 року у родині народного артиста СРСР Ростислава Янковського. Актор закінчив театральне училище імені Щукіна у 1974 році і з того часу 18 років життя присвятив роботі в театрі на Малій Бронній у Москві. Після цього він пішов працювати у сферу реклами та телебачення.

Ігор Янковський фото

Відомо, що Ігор Янковський не лише грав у театрі, а й знімався у кіно. З 1973 року в його фільмографії десятки проектів — "Колискова для чоловіків", "Одружений холостяк" і "Дураки вмирають по п’ятницях", "Це сильніше за мене", "Мегре і стара дама", "Слідство ведуть ЗнаТоКи", "Золота міна", "Пригоди принца Флорізеля", "Атланти та каріатиди", "Цей фантастичний світ", "Єралаш", "Сповідь утриманки".

Ігор Янковський фото

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про життя та смерть Лева Перфілова і як виглядає його могила. Народився в РФ, помер у Києві, грав мерзотників.

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