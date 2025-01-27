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Самый высокий памятник на сельском кладбище, но без фото: как выглядит могила первого олигарха независимой Украины Щербаня

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Евгений Щербань вероятно был убит политическими или бизнесовыми конкурентами Новость обновлена 27 января 2025, 10:22
Евгений Щербань вероятно был убит политическими или бизнесовыми конкурентами. Фото Коллаж "Телеграф"

Его вместе с женой расстреляли в донецком аэропорту

Евгений Щербань — известный украинский политик и предприниматель, которого называли первым олигархом независимой Украины. Он вместе с женой был убит наемниками в аэропорту Донецка в 1996 году, а похоронили их вместе на сельском кладбище.

"Телеграф" расскажет, где находится могила первого украинского олигарха Евгения Щербаня и его жены, и как выглядит памятник.

Евгений Щербань и его жена Надежда — что о них известно

Евгений Щербань — известный украинский бизнесмен и политик, он был депутатов Верховной Рады второго созыва. Он родился 18 января 1946 года в Константиновке на Харьковщине. Однако свою бизнес империю построил на Донетчине, окончив Донецкий политехнический институт.

Евгений Щербань фото

В свое время Евгений Щербань работал инженером на шахте. А после получения Украиной независимости начал активно строить бизнес. Его называли первым украинским олигархом и самым богатым человеком в 90-х. В то время он организовал кооператив "Прогресс", затем основал корпорацию "АТОН". С его именем связывали такие фирмы, как АМЕСТ, Финансист, СП Гефест, которая владела сетью АЗС в Донецкой области и другие.

Известно, что Евгений Щербань был женат на Надежде Никитиной, которая родила ему двоих сыновей — Руслана и Евгения. Также есть информация о том, что жена также была занята в бизнесах своего мужа.

Евгений Щербань фото

Убийство Щербаня и его жены в 1996 году

Убийство Евгения Щербаня и его жены стало громким событием конца 90-х, которое долго обсуждалось общественностью. Это произошло 3 ноября 1996 года, когда бизнесмен с супругой прилетели частным самолетом из Москвы в Донецк. Пару просто расстреляли сразу после выхода с самолета. В той стрельбе погибли также бортмеханик, авиатехник и инспектор аэродромной таможни.

Следствие установило, что убийство Щербаня и его жены совершила группа преступников в составе Вадима Болотских (рус. Москвич), Геннадия Зангелиди (рус. Зверь) и их сообщников. Известно, что именно Болотских стрелял в бизнесмена и его жену в упор, а Зангелиди устроил хаотическую стрельбу, в ходе которой погибли остальные жертвы.

Евгений Щербань фото

Однако следствие так и не нашло заказчиков этого жестокого преступления. Поговаривали о возможном причастии к убийство бизнесовых и политических конкурентов Евгения Щербаня, среди которых звучали фамилии Тимошенко, Януковича, Ахметова, Лазаренко и других. Однако доказательств этому не нашлось.

Где похоронен Щербань и его жена

Евгений и Надежда Щербань похоронены в селе Червоне в Волновахском районе в 30 километрах от Донецка. Сейчас это оккупированная территория, так называемая "ДНР". Видео с кладбища опубликовал на ютуб местный блогер, а в комментариях к видео местные жители поделились, что в свое время именно Щербань построил в Червоном коттеджный поселок для своей семьи, партнеров и друзей.

Евгений Щербань фото

На сельском кладбище в Червоном могилу Евгения Щербаня и его жены Надежды виден издалека. Это высокий и большой памятник, который состоит из двух плит, которые стоят рядом и своими вырезам образуют крест. Внизу мраморная табличка с именами Щербаня и его жены, а с двух сторон фигуры ангелов. Примечательно, что на этой могиле нет фотографий убитого олигарха и его жены, только табличка с именами.

Евгений Щербань могила
Евгений Щербань фото

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жизни и смерти Льва Перфилова и как выглядит его могила. Родился в РФ, умер в Киеве, играл мерзавцев.

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#Олигарх #Евгений Щербань #Могила