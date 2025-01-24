Путин сделал неожиданное заявление о переговорах и Трампе

В России сделали сразу два заявления по поводу окончания войны с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил о "готовности" вести переговоры с Украиной. По его словам, у него "хорошие отношения" с Дональдом Трампом, который недавно вновь стал президентом США.

Как сообщают российские Telegram-каналы, Кремль якобы готов к переговорам "по украинской проблематике". При этом Путин заявил, что существуют вопросы, которые "требуют особого внимания".

В то же время путин заявил, что решение президента Украины о "запрете диалога" с Россией делает переговоры "нелегитимными".

При этом Путин забывает, что указ президента Украины Владимира Зеленского №679/2022 о невозможности переговоров с Россией был принят в ответ на аннексию Россией четырех регионов Украины в сентябре 2022 года. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, Путин сделал интересное заявление о своих "прагматических и доверительных" отношениях с Трампом и предположил, что если бы тот был президентом в 2020 году, войны с Украиной могло бы и не быть.

Что еще сказали в России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва "не видит реальных действий со стороны Киева и Запада, которые указывают на готовность к мирным переговорам". Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Под "реальными действиями" подразумеваются односторонние территориальные и политические уступки Украины и ее союзников в пользу России. Т.е, признание "новых территориальных реалий" (оккупации и аннексии украинских регионов Российской Федерацией в 2014 и 2022 годах — Ред.).

Реакция Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал слова Путина. По его словам, Путин хочет договориться о судьбе Европы и Украины без Европы и Украины, соответственно.

"Этого не будет. Путину давно нужно вернуться в реальность самому, или его вернут. Так это не работает в современном мире", — заявил Ермак.

Напомним, ранее историк Сергей Махун рассказал "Телеграфу", почему территориальные уступки не помогут Украине обрести мир.