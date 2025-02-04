Защитный ров не помог: под Анапой был замечен новый выброс мазута

Местный блоггер рассказал о "дикой вони"

Под Анапой на пляжах обнаружили новые масштабные выбросы мазута из моря. Нефтепродукты загрязнили прибрежную полосу в районе Джемете, где берег уже был очищен волонтерами от предыдущих разливов.

Опасное вещество имеет мягкую консистенцию и не тонет в воде, несмотря на низкие температуры воздуха. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на местного блогера Юрия Озаровского и эколога Жору Каваносяна.

Жители Анапы заметили новое загрязнение утром 4 февраля. На фотографиях и видео из социальных сетей видны многочисленные мазутные пятна, укрывшие песчаную зону пляжа.

Местный блоггер рассказал о "дикой вони" во время утренней пробежки, который вызвал раздражение и покраснение глаз. На видеозаписях заметны нефтепродукты в море вблизи уже очищенной береговой линии, где был вырыт специальный противомазутный ров.

Волонтеры отмечают, что к побережью прибивают огромные пласты загрязняющего вещества. Противомазутный ров, созданный для защиты берега, начал смываться во время прилива. Происхождение новых загрязнений остается невыясненным, поскольку уровень волн слишком мал для поднятия мазута с морского дна.

Ранее сообщалось о превышении предельной концентрации канцерогена бензапирена в очищенном песке в 22,5 раза. По оценкам экологов, полное очищение побережья возможно не ранее 2026 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Одесской области обнаружили еще одну ячейку загрязнения российским мазутом. На этот раз вещество добралось до других территорий Национального природного парка "Тузловские лиманы".