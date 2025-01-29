В Одесской области обнаружили еще один очаг загрязнения российским мазутом. Где на этот раз

Первый раз мазут был замечен 24 января

Лишь несколько дней назад мазут из российских танкеров был замечен в рекреационной зоне "Катранка" в Одесской области. Теперь токсическое вещество добралось до других территории Национального природного парка "Тузловские лиманы".

В частности, экологи обнаружили значительное загрязнение на западной части лиманов Джантшейский и Сасык. Это уже третий пострадавший участок побережья, говорит доктор биологических наук и начальник научно-исследовательского отдела НПП "Тузловские лиманы" Иван Русев.

По словам эколога, загрязненные участки нашли в 30-50 метрах от воды. Мазут разбросан на территории протяженностью почти километр. Его капли имеют размер от пол сантиметра до 5 сантиметров.

На одном из участков длиной 200 метров полоса мазута растянулась на 6 метров в ширину. Экологи также нашли перья птиц в мазуте.

Руководитель нацпарка "Тузловские лиманы" Ирина Вихристюк рассказала, что первый раз мазут заметили 24 января. О загрязнении сразу сообщили властям и экологической инспекции.

Также сообщается, что 26 января в Одесской ОВА провели заседание техногенно-экологической комиссии, но так и не решили, как быстро убрать мазут. Сотрудники нацпарка просят создать четкий план действий и начать следить за появлением новых загрязнений, ведь мазут может уничтожить редких животных и растения в заповеднике.

Ранее "Телеграф" писал, что Крым страдает от мазутной катастрофы РФ. На полуострове было собрано более 86 000 тонн загрязненного песка.