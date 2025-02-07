Русская песня "Сигма Бой" стала вирусной и в Украине. Почему ее лучше не слушать

Распространение российского контента угрожает детям и молодежи

Россия в течение многих лет использует культурную сферу для ведения пропаганды. Она не только распространяет фейки об Украине и искажает исторические события, но и выпускает треки, через которые распространяет свои нарративы и ложь. В частности, таким стал трек "Сигма Бой". В то же время в украинском сегменте трендов набирает песня Таюне "Бачу-бачу, чую-чую".

В последнее время в трендах соцсетей можно услышать русскую песню "Сигма Бой". Казалось бы, обычный трек, но через музыку Россия тоже ведет информационно-психологическую кампанию. Используя такие инструменты, страна-оккупанта пытается продвигать пропаганду и влиять на пользователей сети, сообщает Центр противодействия дезинформации.

Продвижение песни в популярных социальных сетях способствует тому, что русский контент начинает возвращаться в мировое культурное пространство. Больше всего попадают под влияние этого инструмента дети и молодежь, которые уязвимы к трендам.

"Сигма Бой" больше всего распространилась в Youtube и TikTok. Для того чтобы треки набирали большое количество прослушиваний, Россия использует ботофермы. Когда русские песни или другой контент якобы попадает в тренды, это создает эффект успеха страны-оккупанта. Так, Россия создает себе основу для влияния на общество, чтобы проталкивать пропаганду. В 2000-х похожая ситуация была с группой "Тату" или певицей Глюк’OZA.

"Сигма бой" пытается создать впечатление независимого и успешного парня, который делает, что хочет. Этим страна-агрессора показывает себя как влиятельное государство. Под такой трек записывали ролики даже оккупанты, которые пришли убивать украинцев. Архетип авторитарного героя Россия использует годами, чем распространяет диктатуру в своей стране. Такими методами она утверждает преобладание силы и жестокости.

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