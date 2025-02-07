Російська пісня "Сігма Бой" стала вірусною і в Україні. Чому її краще не слухати

Поширення російського контенту є загрозливим для дітей та молоді

Росія багато років використовує культурну сферу для ведення пропаганди. Вона не лише поширює фейки про Україну та викривляє історичні події, а й випускає треки, через які поширює свої наративи та брехню. Зокрема, таким став трек "Сигма Бой". Водночас в українському сегменті трендів набирає пісня Таюне "Бачу-бачу, чую-чую".

Останнім часом у трендах соцмереж можна почути російську пісню "Сигма Бой". Здавалося б, звичайний трек, але через музику Росія також веде інформаційно-психологічну кампанію. Використовуючи такі інструменти, країна-окупантка намагається просувати пропаганду та впливати на користувачів мережі, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Просування пісні у популярних соціальних мережах сприяє тому, що російський контент починає повертатися у світовий культурний простір. Найбільше потрапляють під вплив цього інструменту діти та молодь, які є вразливими до трендів.

"Сигма Бой" найбільше поширилась у Youtube і TikTok. Для того, щоб треки набирали велику кількість прослуховувань, Росія використовує ботоферми. Коли російські пісні чи інший контент нібито потрапляє у тренди, це створює ефект успіху країни-окупантки. Так, Росія створює собі основу для впливу на суспільство, щоб проштовхувати свою пропаганду. У 2000-х схожа ситуація була з гуртом "Тату" чи співачкою Глюк'OZA.

"Сигма бой" намагається створити враження незалежного та успішного хлопця, який робить, що хоче. Цим країна-агресорка показує себе як начебто впливову державу. Під такий трек записували ролики навіть окупанти, які прийшли вбивати українців. Архетип авторитарного героя Росія використовує роками, чим поширює диктатуру в своїй країні. Такими методами вона утверджує домінування сили та жорстокості.

Раніше "Телеграф" розповідав про небезпечний тренд, який підхопили діти у Дніпрі. Вони підпалили небезпечний засіб, чим спричинили вибухи у місті.