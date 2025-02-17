Колишня була другом його нової сім'ї: що відомо про особисте життя Георгія Віцина

Навіть перебуваючи у шлюбі, актор не зміг забути колишню

Відомий радянський актор Георгій Віцин, який похований на Ваганьківському цвинтарі У Москві, за життя був ще тим "Дон Жуаном". Він крутив роман із жінкою, старшою за нього на 16 років, потім одружився з іншою, але його колишня кохана була, як родичка для його сім'ї.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про особисте життя Георгія Віцина. Довгий час Георгій Михайлович жив у цивільному шлюбі з Надією Тополєвою, а його офіційною дружиною була Тамара Мічуріна.

Коли акторові було 19, він став працювати у театрі-студії Миколи Хмельова. Там його кар’єра стрімко йшла вверх, але раптово Віцин закохався. І все б нічого, якби це не була жінка, старша за нього на 16 років та дружина того самого Хмельова. Театром швидко розлетілися чутки про їхній роман. Проте, пара ніяк не видавала свої стосунки.

Здавалося б, після цього кар’єра Віцина повинна була закінчитися. Проте, Микола Хмельов не влаштовував скандалів і навіть не звільнив коханців. Він відпустив свою дружину у нове життя, а молодий актор продовжив працювати в театрі. Ба більше, він віддавав Віцину багато головних ролей.

Діна Тополєва

Георгій та Діна прожили разом 15 років у цивільному шлюбі. Однак, Віцин дуже хотів дитину, а Тополєва не могла завагітніти. Невдовзі пара розійшлася, а хто став ініціатором розриву — невідомо.

Із майбутньою дружиною Віцин познайомився на Великдень. Він зустрівся поглядами з Тамарою Мічуріною і зрозумів, що закохався. Цього разу його обраниця була молодшою на 8 років. Через пів року стосунків Георгій зробив коханій пропозицію.

Георгій Віцин і Тамара Мічуріна

Проте, колишню дружину навіть після одруження він не міг забути. Він навідувався до неї, допомагав у побуті та піклувався про Діну Тополєву. Коли екскохана важко захворіла, він купував для неї ліки, оплачував доглядальниць.

Георгій Віцин з дружиною

Як не дивно, Тамара підтримувала чоловіка у цьому. Його дружина розуміла, що так він проявляє доброту. Тополєву в сім’ї Віцина сприймали як родичку. Навіть спільна донька Віцина на Мічуріної Наталія довіряла їй більше, ніж рідній матері.

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