Журналист стал служить кремлевскому режиму

Пропагандистов, зарабатывающих на жизнь кровавыми рублями из Кремля, в России достаточно. Одним из таких псевдожурналистов является Маргарита Симоньян, которая лжет об Украине в своих программах. Еще одним пропутинским рупором был журналист Сергей Доренко, родом из Крыма.

Сергей Доренко погиб в результате ДТП в Москве в 2019 году. Кто он такой и чем запомнился – знает "Телеграф".

Что известно о Сергее Доренко

Будущий пропагандист родился в Керчи в украинском Крыму. В детстве часто менял школы, поскольку отец был военным лётчиком. Затем Доренко перебрался в Москву, где учился на историко-филологическом факультете Университета Дружбы народов имени Патриса Лумумбы в Москве.

После окончания вуза Доренко стал переводчиком в делегациях Латинской Америки и Африки. В течение 2 лет был переводчиком в Анголе. Затем служил в советской армии. Впоследствии Доренко начал работу в Гостелерадио СССР, комментировал информационную программу "120 минут" и был корреспондентом "Телевизионной службы новостей".

Сергей Доренко стал телеведущим в России

В начале 90-х Доренко стал вести программу "Вести" и вечерние выпуски новостей на Первом канале. Вскоре стал корреспондентом испанской службы CNN. Также вел программу "Подробности" на канале "Россия", "Время" на ОРТ и свое политическое шоу "Программа Сергея Доренко". Освещал войны России против Чечни.

Сергей Доренко вел свою программу на российском ТВ

В 2000 году утонула атомная подлодка "Курск", в результате чего погиб весь экипаж — 118 человек. Подводникам не предоставили помощь, о которой они просили. Поэтому в этом виноват Владимир Путин, который накануне стал президентом России. Критически высказывался о диктаторе того времени и Доренко. После этого его программа на российском телевидении была закрыта.

Вскоре Доренко работал на радио "Эхо Москвы" и вошел в Компартию. А в 2004 году даже обсуждал возможное сотрудничество с руководством украинского канала "НТН". Позже стал главным редактором радиостанции "Говорит Москва".

Сергей Доренко обсуждал сотрудничество с украинским "НТН"

Однако впоследствии Доренко стал служить путинскому режиму. Он поддерживал аннексию Россией Крыма и называл полуостров русским. Также он призвал США "отдать контроль" над Украиной.

"Мы должны задолбать Соединенные штаты, чтобы они отдали нам, наконец, контроль над всей Украиной. Как это велось со столетий, как это и должно быть. Внимание, не над Крымом. Крым — это вообще Россия. Не над Востоком Украины. Над всей Украиной. Штаты должны сломаться и отдать нам Украину", — говорил он.

Доренко поддерживал аннексию Крыма

Доренко также распространял месседжи кремлевской пропаганды, что Донецк и Луганск – российские территории. Он говорил бред, что на эти земли якобы претендует НАТО. В то же время Доренко не сказал, что Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе, убивая украинцев.

Доренко имел антиукраинскую риторику

"Понятно, что Луганск — это наша земля, и с какой стати ему становиться натовской территорией?….Мы докатились до того, что землю моего деда заберет НАТО. Нет, ребята, вот этого не будет точно. Мы были и будем здесь всегда. Пусть вы амбалы и чемпионы мира по борьбе, но это наша земля, мы вас ножичками порежем здесь по-любому. И американцы, которые входят в Луганск, Донецк и Харьков, должны понимать, что это моя земля. Столько сколько захочу, столько кочергой буду шевелить у них в заднице", — рассказал он.

Смерть Доренко

В 2019 году Доренко скончался в результате дорожно-транспортного происшествия в Москве. Пропагандисту стало плохо, потому он упал с мотоцикла. Медики приехали на место происшествия, но не смогли спасти путиниста. Ему было 60 лет.

Доренко кремировали: часть праха отдали вдове, которая планировала развеять его в Крыму, где и родился путинист. А другую часть похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. На могиле был установлен надгробный камень с его именем и черно-белый портрет в стеклянной рамке.

Могила Доренко в Москве

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