Болісна смерть і труна з кондиціонером: як виглядає могила кримінального авторитету "Япончика" і хто його вбив

До могили "Япончика" навіть водили екскурсії

В'ячеслав Іваньков, більш відомий на прізвисько "Япончик", був одним із найвпливовіших кримінальних авторитетів Росії. На одних його ім’я наводило жах, в інших викликало повагу. Але у 2009 році "злодій у законі" був застрелений, а поховали його на Ваганьківському цвинтарі, де спочивають відомі особи, наприклад, убитий музикант Ігор Тальков.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила кримінального авторитету "Япончика" і що сталося з ним. Ми дізналися деякі деталі його життя та вбивства.

Чим запам’ятався В’ячеслав Іваньков, відомий як "Япончик"

В’ячеслав Іваньков народився 1940 року в неблагополучній родині та зі слабким здоров’ям. У підлітковому віці з власної ініціативи він зайнявся боксом та вільною боротьбою, закінчив школу, і вступив до циркового спецучилища, але отримана травма зруйнувала мрії В’ячеслава стати повітряним гімнастом.

В’ячеслав Іваньков у молодості

На доріжку злочинного світу Іваньков став у 14 років, його спіймали міліція за кишенькову крадіжку. Але у відділенні підліток люто чинив опір, тому його направили на судово-психіатричну експертизу, яка встановила у нього діагноз "шизофренія". Він проходив примусове лікування, потім втік із лікарні, знайшов роботу та відвідував вечірню школу.

В 1966 Іванькова знову відправили на лікування з діагнозом "шизофреноподібний психоз внаслідок травми голови", а потім виписали з висновком, що він вийшов з психотичного стану.

У В’ячеслава Іванькова була шизофренія

В’ячеслав зв’язався з кримінальним світом, спочатку брав участь у злочинному угрупуванні, яке очолював "злодій у законі" на прізвисько "Монгол", а потім і сам став лідером ОЗУ. Члени його банди вилучали гроші та цінності, жорстоко били людей та їх географія інтересів охоплювала весь СРСР.

В’ячеслав Іваньков серед інших кримінальних авторитетів

При цьому Іваньков за кадром вів звичайне життя, працював у фотолабораторії, був тренером у дитячій спортивній школі. Але 1974 року потрапив до в’язниці за бійку зі смертельним наслідком. Утримувався Іваньков у "Бутирці", де отримав своє прізвисько "Япончик".

У ЗМІ його називали "легендою кримінального світу 90-х років", він відсидів 10 років за звинуваченням у керівництві злочинною групою, а потім провів приблизно такий самий термін в американській в’язниці за вимагання та укладання фіктивного шлюбу. За те, що "Япончик" був близько знайомий із відомими політиками, артистами та спортсменами, йому пом’якшили покарання та достроково випустили.

В’ячеслав Іваньков кілька разів сидів у в’язниці

Опинившись на свободі, Іваньков пообіцяв, що не займатиметься злочинністю, але його ім’я продовжувало фігурувати у конфліктах між кримінальними угрупованнями. Здобувши повагу і великий авторитет "Япончик" став виступати як "третейський арбітр".

Хто вбив В’ячеслава Іванькова і як виглядає його могила

Коронований "злодій у законі" пішов із життя у 2009 році після замаху, який стався на виході з ресторану "Тайський слон". По кримінальному авторитету відкрив вогонь снайпер, і куля влучила йому в живіт.

У "Япончика" стріляв снайпер біля ресторану

В’ячеславу провели термінову операцію та ввели у стан штучної коми. Після кількох місяців болісної агонії 9 жовтня "Япончик" помер у лікарні від перитоніту.

Слідство встановило, що організатором вбивства кримінального авторитету став "злодій у законі" Ілля Симонія на прізвисько "Махо", з яким ворогував "Япончик". У 2025 році його заочно засудили до 21,5 року позбавлення волі, а двох виконавців убивства засуджено до 15 і 16 років колонії строго режиму.

Похорон В’ячеслава Іванькова

Поховали "Япончика" на елітному Ваганьківському цвинтарі у розкішній дубовій труні, всередині якої є світло та кондиціонер. Вся атрибутика оплачувалася з "общаку" і коштувала приблизно мільйон доларів. Попрощатися з Іваньковим прийшли близько 500-600 людей.

Спочатку йому на могилі встановили дерев’яний хрест, а за два роки могилу зрівняли із землею, залили бетоном і поставили величезний пам’ятник. Тепер на могилі красується фігура "Япончика" в костюмі-трійці на тлі триметрової стіни з хрестом праворуч та ґратами ліворуч.

Як виглядає могила "Япончика"

Таку пам’ятку, яка явно виділяється на тлі інших, "Япончику" замовили кримінальні авторитети сучасної Росії. Після цього могила "злодія в законі" стала дуже популярною, до неї навіть почали водити екскурсії.

Іванькову "Япончику" встановили великий пам’ятник

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