Огромный комплекс с бронзовой статуей: как выглядит могила экс-мера Киева Омельченко

Политика обвиняли в незаконном распределении земель в столице

Александр Омельченко был мэром Киева и возглавлял государственную администрацию столицы в течение 10 лет. Он был народным депутатом и даже баллотировался в президенты Украины. В течение своей деятельности периодически попадал в скандалы. Мужчина умер в 2021 году.

Омельченко голосовал за ратификацию скандальных "Харьковских соглашений", согласно которым Черноморский флот России должен был находиться в Крыму до 2042 года. И это еще не все скандалы с участием политика. "Телеграф" расскажет больше о его деятельности, и почему он умер.

Биография Александра Омельченко

Будущий политик родился в 1938 году в Винницкой области. Учился в Киевском строительном техникуме, затем — в инженерно-строительном институте и институте народного хозяйства. Проходил службу в советской армии.

Омельченко сначала работал бетонщиком, мастером цеха, а впоследствии стал главным инженером и руководителем на предприятиях "Главкиевгорстроя". Являлся консультантом по строительству в Афганистане. Позже мужчина начал управлять управлением стройиндустрии, промстройматериалов и стандартизации Госстроя УССР.

Александр Омельченко долго работал в строительной сфере, фото из сети

В начале 90-х Омельченко был заместителем председателя Киевского горисполкома. А в 1994 году он стал первым заместителем главы Киевской горгосадминистрации. Спустя еще 2 года политик чиновник возглавил столичную государственную администрацию.

Во время управления Омельченко открыли 8 станций метро и восстанавливали храмы. Однако в то же время сокращали количество общественного транспорта, ликвидировали трамвайные пути, закрывали депо.

Омельченко был мэром Киева в течение 10 лет, фото из сети

В то же время Омельченко обвиняли в незаконном распределении земель в столице, в кумовстве, непрозрачности закупок. Генпрокуратура возбуждала дело из-за злоупотреблений во время распределения жилья. Но Омельченко оказался вне суда.

Омельченко также обвиняли в незаконном распределении земель в "Пуще-Водице", которые отдавали под застройку бизнесменам, депутатам, министрам. Тогда его никто не привлек к ответственности. Также чиновника упрекал за то, что вид Киева во время его руководства стал хуже.

Омельченко обвиняли в дерибане земель в столице, фото из сети

В 2004 году Омельченко баллотировался в президенты Украины. За него тогда проголосовало всего 0,48% избирателей. В 2006 году тогдашний президент Виктор Ющенко уволил чиновника, но через год он стал народным депутатом. Входил в Комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

Омельченко дважды сбивал насмерть пешеходов, однако наказания не понес. Через год нардеп поддержал "Харьковские соглашения". Документ предусматривал пребывание Черноморского флота России в Севастополе до 2042 года.

Омельченко голосовал за скандальные "Харьковские соглашения"

В 2020 году снова баллотировался в мэры столицы. Тогда его заметили в косвенном подкупе избирателей: людям наливали водку и раздавали гречку.

Могила Александра Омельченко

Политик умер из-за осложнений после коронавируса в 2021 году. У него случился инфаркт. Чиновника похоронили на Байковом кладбище.

Омельченко установили объемный мемориальный комплекс. На большой надгробной плите можно увидеть изображение киевских высоток и его личные данные. Также есть надпись: "Мэр Киева, Герой Украины".

Кроме того, на месте захоронения установили бронзовую статую Омельченко, которая размещена на конструкции. На ней можно увидеть каску, напоминающую о том, что мужчина работал в строительной сфере. Весь мемориальный ансамбль расположен на черной гранитной плите.

Александру Омельченко установили статую, фото "Википедия"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила бывшего председателя КГГА Владимира Бондаренко. Он основал интересный музей под открытым небом.