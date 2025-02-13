Огромный комплекс с бронзовой статуей: как выглядит могила экс-мера Киева Омельченко
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Политика обвиняли в незаконном распределении земель в столице
Александр Омельченко был мэром Киева и возглавлял государственную администрацию столицы в течение 10 лет. Он был народным депутатом и даже баллотировался в президенты Украины. В течение своей деятельности периодически попадал в скандалы. Мужчина умер в 2021 году.
Омельченко голосовал за ратификацию скандальных "Харьковских соглашений", согласно которым Черноморский флот России должен был находиться в Крыму до 2042 года. И это еще не все скандалы с участием политика. "Телеграф" расскажет больше о его деятельности, и почему он умер.
Биография Александра Омельченко
Будущий политик родился в 1938 году в Винницкой области. Учился в Киевском строительном техникуме, затем — в инженерно-строительном институте и институте народного хозяйства. Проходил службу в советской армии.
Омельченко сначала работал бетонщиком, мастером цеха, а впоследствии стал главным инженером и руководителем на предприятиях "Главкиевгорстроя". Являлся консультантом по строительству в Афганистане. Позже мужчина начал управлять управлением стройиндустрии, промстройматериалов и стандартизации Госстроя УССР.
В начале 90-х Омельченко был заместителем председателя Киевского горисполкома. А в 1994 году он стал первым заместителем главы Киевской горгосадминистрации. Спустя еще 2 года политик чиновник возглавил столичную государственную администрацию.
Во время управления Омельченко открыли 8 станций метро и восстанавливали храмы. Однако в то же время сокращали количество общественного транспорта, ликвидировали трамвайные пути, закрывали депо.
В то же время Омельченко обвиняли в незаконном распределении земель в столице, в кумовстве, непрозрачности закупок. Генпрокуратура возбуждала дело из-за злоупотреблений во время распределения жилья. Но Омельченко оказался вне суда.
Омельченко также обвиняли в незаконном распределении земель в "Пуще-Водице", которые отдавали под застройку бизнесменам, депутатам, министрам. Тогда его никто не привлек к ответственности. Также чиновника упрекал за то, что вид Киева во время его руководства стал хуже.
В 2004 году Омельченко баллотировался в президенты Украины. За него тогда проголосовало всего 0,48% избирателей. В 2006 году тогдашний президент Виктор Ющенко уволил чиновника, но через год он стал народным депутатом. Входил в Комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.
Омельченко дважды сбивал насмерть пешеходов, однако наказания не понес. Через год нардеп поддержал "Харьковские соглашения". Документ предусматривал пребывание Черноморского флота России в Севастополе до 2042 года.
В 2020 году снова баллотировался в мэры столицы. Тогда его заметили в косвенном подкупе избирателей: людям наливали водку и раздавали гречку.
Могила Александра Омельченко
Политик умер из-за осложнений после коронавируса в 2021 году. У него случился инфаркт. Чиновника похоронили на Байковом кладбище.
Омельченко установили объемный мемориальный комплекс. На большой надгробной плите можно увидеть изображение киевских высоток и его личные данные. Также есть надпись: "Мэр Киева, Герой Украины".
Кроме того, на месте захоронения установили бронзовую статую Омельченко, которая размещена на конструкции. На ней можно увидеть каску, напоминающую о том, что мужчина работал в строительной сфере. Весь мемориальный ансамбль расположен на черной гранитной плите.
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