Памятник покрывается льдом каждый год в тот же день: как выглядит могила секс-символа 90-х Самохиной

Актриса даже в самые тяжелые дни во время лечения была с идеальным макияжем

Анна Самохина – яркая советская, украинская и российская актриса, которая была секс-символом в 1980-1990-х годах, как и Влада Литовченко. Она стала известна благодаря ролям в культовых фильмах. Жизнь звезды была полна успеха, но трагически оборвалась из-за тяжелой болезни.

Актрису часто сравнивали с голливудскими звездами, а зрители считали ее одной из самых сексуальных актрис советского кинематографа. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Анны Самохиной и вспомнить, почему она умерла.

Что известно об Анне Самохиной

Анна Самохина (девичья фамилия Подгорная) родилась 14 января 1963 года в городе Гурьевск Кемеровской области (Россия). С детства мечтала о сцене и после школы поступила в Ярославское театральное училище.

После окончания учебы вместе с мужем Александром Самохиным переехала в Ленинград (ныне Санкт-Петербург), где начала работать в театре. Там ее заметили кинорежиссеры.

Наиболее знаковой для ее карьеры стала главная роль в ленте "Узник замка Иф" (1988), где она сыграла красавицу Мерседес – любимую главного героя. Также популярность Самохиной принесла роль любовницы мафиози в фильме "Воры в законе".

Причина смерти Анны Самохиной

Врачи диагностировали у Анны Самохиной в 2009 году рак желудка 4 стадии. Болезнь развивалась стремительно и врачи уже не могли помочь. Актриса отказалась от лечения в последние дни своей жизни.

Актриса даже в самые тяжелые дни была с идеальным макияжем. В последние месяцы она провела в хосписе и отказалась от общения с близкими. Звезда хотела, чтобы ее помнили красивой и молодой. 8 февраля 2010 года Анна Самохина скончалась на 48-м году жизни.

Где похоронена Самохина и как выглядит ее могила

Актрису похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Ее могила расположена рядом с местом захоронения матери ее первого мужа, Александра Самохина. Сама актриса не хотела, чтобы ей ставили памятник, но этим желанием пренебрегла ее дочь.

Первоначально на могиле Самохиной был установлен крест и два портрета звезды. Сейчас стоит памятник с изображением актрисы в полный рост, а на надгробии — кинолента из камня с известными ролями актрисы. В сети есть информация, что ежегодно 14 января, в день рождения Анны, памятник покрывается ледяной коркой, вне зависимости от погодных условий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Веры Ивлевой. Зрители хорошо помнят Веру как исполнительницу роли Фимы Собак в фильме "12 стульев". Однако ее судьба сложилась трагически, а смерть была очень загадочной.