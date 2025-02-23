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Памятник покрывается льдом каждый год в тот же день: как выглядит могила секс-символа 90-х Самохиной

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Анна Самохина умерла от рака желудка Новость обновлена 23 февраля 2025, 10:35
Анна Самохина умерла от рака желудка. Фото Колаж Телеграфу

Актриса даже в самые тяжелые дни во время лечения была с идеальным макияжем

Анна Самохина – яркая советская, украинская и российская актриса, которая была секс-символом в 1980-1990-х годах, как и Влада Литовченко. Она стала известна благодаря ролям в культовых фильмах. Жизнь звезды была полна успеха, но трагически оборвалась из-за тяжелой болезни.

Актрису часто сравнивали с голливудскими звездами, а зрители считали ее одной из самых сексуальных актрис советского кинематографа. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Анны Самохиной и вспомнить, почему она умерла.

Что известно об Анне Самохиной

Анна Самохина (девичья фамилия Подгорная) родилась 14 января 1963 года в городе Гурьевск Кемеровской области (Россия). С детства мечтала о сцене и после школы поступила в Ярославское театральное училище.

Анна Самохина в молодости

После окончания учебы вместе с мужем Александром Самохиным переехала в Ленинград (ныне Санкт-Петербург), где начала работать в театре. Там ее заметили кинорежиссеры.

Наиболее знаковой для ее карьеры стала главная роль в ленте "Узник замка Иф" (1988), где она сыграла красавицу Мерседес – любимую главного героя. Также популярность Самохиной принесла роль любовницы мафиози в фильме "Воры в законе".

Анна Самохина в молодости

Причина смерти Анны Самохиной

Врачи диагностировали у Анны Самохиной в 2009 году рак желудка 4 стадии. Болезнь развивалась стремительно и врачи уже не могли помочь. Актриса отказалась от лечения в последние дни своей жизни.

Анна Самохина

Актриса даже в самые тяжелые дни была с идеальным макияжем. В последние месяцы она провела в хосписе и отказалась от общения с близкими. Звезда хотела, чтобы ее помнили красивой и молодой. 8 февраля 2010 года Анна Самохина скончалась на 48-м году жизни.

Где похоронена Самохина и как выглядит ее могила

Актрису похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Ее могила расположена рядом с местом захоронения матери ее первого мужа, Александра Самохина. Сама актриса не хотела, чтобы ей ставили памятник, но этим желанием пренебрегла ее дочь.

Анна Самохина могила

Первоначально на могиле Самохиной был установлен крест и два портрета звезды. Сейчас стоит памятник с изображением актрисы в полный рост, а на надгробии — кинолента из камня с известными ролями актрисы. В сети есть информация, что ежегодно 14 января, в день рождения Анны, памятник покрывается ледяной коркой, вне зависимости от погодных условий.

Могила Анны Самохиной
Могила Анны Самохиной
Где похоронена Анна Самохина

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Веры Ивлевой. Зрители хорошо помнят Веру как исполнительницу роли Фимы Собак в фильме "12 стульев". Однако ее судьба сложилась трагически, а смерть была очень загадочной.

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#Санкт-Петербург #Могила #Смоленское кладбище #Анна Самохина