Пам'ятник покривається кригою щороку в той самий день: як виглядає могила секс-символа 90-х Самохіної

Акторка навіть у найважчі дні під час лікування була з ідеальним макіяжем

Анна Самохіна – яскрава радянська, українська та російська акторка, яка була секс-символом у 1980-1990-х роках, як і Влада Литовченко. Вона стала відомою завдяки ролям у культових фільмах. Життя зірки було сповнене успіху, але трагічно обірвалося через тяжку хворобу.

Акторку часто порівнювали з голлівудськими зірками, а глядачі вважали її однією з найсексуальніших акторок радянського кінематографа. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Анни Самохіної і пригадати, чому вона померла.

Що відомо про Анну Самохіну

Анна Самохіна (дівоче прізвище Підгорна) народилася 14 січня 1963 року в місті Гур’євськ Кемеровської області (Росія). З дитинства мріяла про сцену й після школи вступила до Ярославського театрального училища.

Після закінчення навчання разом із чоловіком Олександром Самохіним переїхала до Ленінграда (нині Санкт-Петербург), де почала працювати в театрі. Саме там її помітили кінорежисери.

Найбільш знаковою для її кар’єри стала головна роль у стрічці "В’язень замку Іф" (1988), де вона зіграла красуню Мерседес – кохану головного героя. Також популярність Самохіній принесла роль коханки мафіозі у фільмі "Злодії в законі".

Причина смерті Анни Самохіної

Лікарі діагностували у Анни Самохіної у 2009 році рак шлунка 4 стадії. Хвороба розвивалася стрімко, і лікарі вже не могли допомогти. Акторка відмовилася від лікування в останні дні свого життя.

Акторка навіть у найважчі дні була з ідеальним макіяжем. Останні місяці вона провела у хоспісі і відмовилася від спілкування з близькими. Зірка хотіла, щоб її пам’ятали красивою та молодою. 8 лютого 2010 року Анна Самохіна померла на 48-му році життя.

Де похована Самохіна і як виглядає її могила

Акторку поховали на Смоленському кладовищі в Санкт-Петербурзі. Її могила розташована поруч із місцем поховання матері її першого чоловіка, Олександра Самохіна. Сама акторка не хотіла, щоб їй ставили пам’ятник, але цим бажанням знехтувала її донька.

Спочатку на могилі Самохіної було встановлено хрест і два портрети зірки. Зараз — стоїть пам'ятник із зображенням акторки у повний зріст, а на надгробку — кінострічка з каменю із відомими ролями акторки. У мережі є інформація, що щороку 14 січня, у день народження Анни, пам'ятник покривається крижаною кіркою, незалежно від погодних умов.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Віри Івлєвої. Глядачі добре пам’ятають Віру як виконавицю ролі Фіми Собак у фільмі "12 стільців". Проте її доля склалася трагічно, а смерть була дуже загадковою.