Вывозить курян будут через соседнюю страну

Операция, которую проводят в Курской области Силы обороны Украины продолжается уже полгода. За это время жители российских поселков успели эвакуироваться в Украину, а значит до этого дня их судьба не интересовала власти России.

Однако в понедельник, 24 февраля, в России заявили, что готовы вернуть обратно людей. По словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, по этому поводу уже есть договоренность со всеми заинтересованными сторонами.

Она говорит, что жителей Курской области, которые находятся в украинских Сумах, эвакуируют в Россию. Вместо этого это произойдет через территорию Белоруссии.

"Есть и другие лица, которые сегодня находятся в Сумах, и есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что их эвакуируют через Беларусь в Россию", — сказала правозащитница на заседании президиума фракции "Единая Россия".

Другие заявления Москальковой

Добавим, что в конце января, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, выступая в Госдуме, заявила, что в Украине не надо видеть только "империю зла", потому что люди там "разные".

По словам омбудсмена, она разговаривала с жителями Курской области, которые были вывезены в Украину, а затем возвращены в Россию. Они рассказывали "разное", отметила Москалькова.

"Они рассказывали и о том, как украинские военнослужащие приносили им свою еду и делились последним. Мы не должны расчеловечиваться и видеть в них только "империю зла". Они украинцы разные. И как они спасали от наемников, с которыми они пришли, потому что у тех нет ничего святого", — заявила омбудсмен.

Она добавила, что украинские военные православные, поэтому необходимо "побороться" за них, их "душу и духовность".

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский рассказал, рассматривает ли Украина присоединение Курщины.