Связи с родными у северокорейцев небыло

Северокорейские солдаты, которых Ким Чен Ын отправил на войну против Украины, думали, что воюют с солдатами Южной Кореи. В этом их убеждали агенты безопасности КНДР.

Об этом рассказали пленные северокорейцы в интервью южнокорейской газете Chosun. 26-летний Ри и 21-летний Бек заявили, что в Курской области северокорейские агенты безопасности следили за перекинувшими на Курщину войсками и распространяли слухи, что на них из Украины нападают южнокорейские войска.

"Они сказали нам, что все операторы украинских военных беспилотников на самом деле являются южнокорейскими солдатами", — сказал Ри.

Ри и Бек перед тем, как отправиться в Курскую область, служили в армии десять и четыре года соответственно. Ри рассказал, что является единственным ребенком в семье. Однако с родными он не имел никакой связи за три месяца до отъезда в Россию.

Напомним, что в январе 2025 года Силам обороны Украины впервые удалось взять в плен солдат КНДР. Они были ранены на поле боя, но выжили. В настоящий момент Сеул планирует провести консультации с Украиной о возвращении их на Юг