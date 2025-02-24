Вивозити курян будуть через сусідню країну

Операція, яку проводять у Курській області Сили оборони України триває вже пів року. За цей час жителі російських селищ встигли евакуюватись в Україну, а отже до цього дня їх доля не цікавила владу Росії.

Проте у понеділок, 24 лютого, в Росії заявили, що готові повернути назад людей. За словами російського омбудсмена Тетяни Москалькової, щодо цього вже є домовленість з усіма зацікавленими сторонами.

Вона каже, що жителів Курської області, які перебувають в українських Сумах, евакуюють до Росії. Натомість це станеться через територію Білорусії.

"Є й інші особи, які сьогодні перебувають у Сумах, і є домовленість із Червоним Хрестом і з українською стороною, що їх евакуюють через Білорусь до Росії", — сказала правозахисниця на засіданні президії фракції "Единая Россия".

Інші заяви Москалькової

Додамо, що наприкінці січня, уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова, виступаючи в Держдумі, заявила, що в Україні не треба бачити тільки "імперію зла", тому що люди там "різні".

За словами омбудсмена, вона розмовляла з жителями Курської області, яких було вивезено в Україну, а потім повернуто в Росію. Вони розповідали "різне", зазначила Москалькова.

"Вони розповідали і про те, як українські військовослужбовці приносили їм свою їжу і ділилися останнім. Ми не повинні розлюднюватися і бачити в них тільки "імперію зла". Вони українці різні. І як вони рятували від найманців, з якими вони прийшли, бо в тих немає нічого святого", — заявила омбудсмен.

Вона додала, що українські військові православні, тому необхідно "поборотися" за них, їхню "душу і духовність".

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський розповів, чи розглядає Україна приєднання Курщини.