Зеленский рассказал, рассматривает ли Украина присоединение Курщины (видео)

Он выразил уверенность, что если мы придем к вопросу территориальной целостности, то нам это поможет

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, на что Украина готова поменять Курскую область. Он подчеркнул, что этот регион не стоит записывать в наши территории.

По словам главы государства, Украину интересуют только свои территории. Об этом он сказал во время форума "Украина. Год 2025".

В любом случае Курская область даст нам возможность обменять ее на наши территории,

Он выразил уверенность, что если мы придем к вопросу территориальной целостности и тем или иным шагам, то нам это поможет.

Курская битва — что известно

Напомним, что Силы обороны Украины начали операцию в Курской области 6 августа 2024 года. Украинские войска поначалу взяли под контроль около сотни населенных пунктов в Курской области. В результате российских контратак часть территории была потеряна.

С тех пор прошло полгода. Каких успехов добились ВСУ и какие потери россиян читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.