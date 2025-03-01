Россиян под Краснодаром держит в страхе тайный купиздрик (видео)

Следы неизвестного зверя вызвали панику среди жителей Краснодара.

Прошлой ночью на улице Ягодина в Краснодаре произошло нечто, что заставило местных жителей хвататься за головы и мобильные телефоны. В местных телеграмм-каналах появилось видео загадочных следов, не поддающихся логическому объяснению.

"Похоже на копыта, а может, на рысь. И вот оно пошло туда", — комментирует автор видео, демонстрируя странные отпечатки на земле.

Подписчики канала сразу начали строить догадки. Самой популярной версией стало предположение, что это был мифический "Купиздрик" — существо, о котором никто раньше не слышал, но теперь оно решило заявить о себе.

Однако на этом фантазии не закончились. Некоторые считают, что это могла быть северная лиса, забравшаяся слишком далеко на юг. Другие уверены: это настоящая чупакабра, решившая сменить меню и перейти на городских жителей.

Не обошлось и без юмора. Один из комментаторов пошутил: "Это из мэрии приезжали, чтобы пустить здесь трамвай". Другой выдвинул версию, что это "наркоман перенюхал и в лося превратился". А кто-то даже предположил, что это просто "квадробер-сосед", решивший испытать свои новые колеса.

Пока жители Краснодара полагают, что за существо оставило загадочные следы, но одно можно сказать точно: ночь на улице Ягодина стала немного страшнее и веселее.

Остается только ждать следующего визита Купиздрика. И, может быть, держать наготове фотоаппарат и немного соли — а вдруг это действительно чупакабра?

Ранее "Телеграф" писал о том, что жители Николаева сняли в местном супермаркете необычного хвостатого "посетителя". Мышь бегала прямо по торговому залу мимо товаров, стараясь не столкнуться с людьми.