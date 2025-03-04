Дресувальник котів є народним артистом РРФСР

Юрій Куклачов, колись відомий як "добрий клоун" і дресувальник котів, зараз більше асоціюється не з цирком, а з відвертою підтримкою російської агресії проти України. Людина, яка роками тішила глядачів своїми виставами, у своїх публічних заявах виправдовує війну, відкрито просуваючи наративи Кремля та закликаючи до бомбардування не тільки України, але й Європи, як і Володимир Машков.

Через таку позицію дресувальник був включений до бази даних українського сайту "Миротворець". "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Юрій Куклачов і що він каже про війну в Україні.

Що відомо про Юрія Куклачова

Куклачов народився 12 квітня 1949 року в селищі Підрезково Хімкинського району Московської області. У 1986 році йому було присвоєно звання народного артиста РРФСР. Він є засновником та незмінним художнім керівником Московського театру котів, створеного у 1990 році, який став першим у світі театром, де головними виконавцями є коти.

Що каже про війну Юрій Куклачов

Після теракту у концертному залі "Крокус Сіті Хол" 22 березня 2024 року, Куклачов заявив, що у цих подіях винні Захід і Європа. Ба більше, путініст сказав, що саме з ними бореться Росія в Україні у межах "ЕсВеО". Пропагандист закликав свою країну "дати потужну відсіч", що означало бомбити європейські країни та США.

"Росія повинна дати потужну відсіч усім брудним і нечестивим людям, які стоять за знищенням чистого і прекрасного", — цитували Куклачова росЗМІ.

Через такі заяви дресувальника було додано до бази даних "Миротворця". Його визнано особою, що підтримує російську агресію проти України.

Де зараз Юрій Куклачов

У квітні 2024 року він переніс інфаркт під час свого ювілейного концерту в Москві та був госпіталізований у важкому стані. Йому зробили операцію на серці. Усі виручені кошти з цього концерту дресувальник, до речі, повинні були направитися сім’ям загиблих та постраждалих під час теракту у концертній залі "Крокус" у Підмосков’ї.

У листопаді 2024 року, путініст він був госпіталізований для планового обстеження через проблеми із серцем. Тоді він перебував у реанімації. Зараз інформація про його стан здоров'я або професійну діяльність після листопада 2024 року відсутня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну співачка Орбакайте. Донька Пугачової спочатку виступила проти вторгнення, але пізніше "перевзулась".