Получала награду из рук Путина: что говорит о войне актриса "Служебного романа" Немоляева

Актрису можно было увидеть во многих советских картинах

Светлана Немоляева — известная российская актриса, которая снималась в фильмах "Служебный роман", "Гараж" и "Небеса обетованные". Многие ее коллеги сейчас поддерживают войну России против Украины, поэтому интересно, что она говорит о вторжении россиян.

"Телеграф" расскажет, какой была карьера Немоляевой, какая ее позиция по поводу войны России против Украины, и где она сейчас.

Биография Светланы Немоляевой

Будущая актриса родилась в 1937 году в Москве. Ее детство пришлось на годы Второй мировой войны, поэтому часто не хватало пищи. Немоляева училась на актрису в училище, после окончания которого работала в драматическом театре.

Затем Светлана присоединилась к театру имени Маяковского, где работала десятки лет. Она играла в спектаклях "Гамлет", "Аристократы", "Время любить", "Нас где-то ждут", "Золотой конь", "Ревизор", "Мертвые души".

Светлана Немоляева в молодости, фото из сети

Дебютной лентой для актрисы была "Евгений Онегин" по одноименной опере Петра Чайковского. Светлана должна была получить главную роль в фильме "Ирония судьбы", но она стеснялась во время сцены с пьяным незнакомцем. Так Немоляева прославилась благодаря фильму "Служебный роман", который был очень популярен в советское время. В ленте идет речь о жизни обычных работников московского государственного учреждения.

Светлана Немоляева в "Служебном романе", фото из сети

Еще одной киноработой, принесшей успех Светлане, стала "Гараж". Там речь идет о заседании пайщиков гаражно-строительного кооператива "Фауна". Кроме этого, Немоляева исполняла роли в картинах "О бедном гусаре замолвите слово", "Небеса обетованные", "Бальзаковский век, или Все мужики сво", "Папины дочки", "Марш Турецкого", "Мамочки", "Когда ее совсем не ждешь".

Светлана Немоляева в ленте "Гараж", фото из сети

Творческое наследие Немоляевой насчитывает более 50 ролей в театре и 80 — в кино. Актриса всегда благосклонно относилась к российской власти. В 2017 году диктатор Владимир Путин поздравлял Немоляеву с 80-летием.

Что говорит о войне Светлана Немоляева

В 2022 году Немоляева заявила, что не разделяет антивоенную позицию Лии Ахеджаковой, покинувшей страну-террориста. Актриса сказала, что надо любить свою страну и понимать, что идеальной не будет. И это в то время, когда россияне убивают украинцев и бомбят города.

"У Лии своя точка зрения, я считаю, что лучше любить свою страну, любить и понимать, что идеального никогда и ни в чем не бывает", — говорила россиянка.

Светлана Немоляева поддерживает убийства украинцев, фото из сети

Впоследствии Немоляева высказалась об идее украинского актера и режиссера Владимира Талашко отмечать День памяти, а не День победы и 8, а не 9 мая. На это она заявила, что является "ребенком войны", который "испытывал счастье, когда страна стала свободной". Также она добавила, что Бог накажет Талашко за идею упразднить День победы.

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"Как это не День Победы? А кто победил? Не он, конечно. Не он, не Талашко. Я — дитя войны, я родилась перед войной, я прошла все как ребенок. Я помню День Победы, я помню счастье, когда страна стала освобожденной. Я это не предам никогда", — сказала она.

Светлана Немоляева сейчас, фото из сети

Так актриса поддерживает страшную войну страны-оккупанта против Украины. Также она продолжает сниматься в российских фильмах и сериалах. Сейчас женщине 87 лет. В 2023 году Немоляева получила орден "За заслуги перед Родиной" ІІ степени из рук диктатора Путина.

Светлана Немоляева получила награду от Путина, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте. Она уехала из России после начала войны против Украины.