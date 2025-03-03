Получала награду из рук Путина: что говорит о войне актриса "Служебного романа" Немоляева
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Актрису можно было увидеть во многих советских картинах
Светлана Немоляева — известная российская актриса, которая снималась в фильмах "Служебный роман", "Гараж" и "Небеса обетованные". Многие ее коллеги сейчас поддерживают войну России против Украины, поэтому интересно, что она говорит о вторжении россиян.
"Телеграф" расскажет, какой была карьера Немоляевой, какая ее позиция по поводу войны России против Украины, и где она сейчас.
Биография Светланы Немоляевой
Будущая актриса родилась в 1937 году в Москве. Ее детство пришлось на годы Второй мировой войны, поэтому часто не хватало пищи. Немоляева училась на актрису в училище, после окончания которого работала в драматическом театре.
Затем Светлана присоединилась к театру имени Маяковского, где работала десятки лет. Она играла в спектаклях "Гамлет", "Аристократы", "Время любить", "Нас где-то ждут", "Золотой конь", "Ревизор", "Мертвые души".
Дебютной лентой для актрисы была "Евгений Онегин" по одноименной опере Петра Чайковского. Светлана должна была получить главную роль в фильме "Ирония судьбы", но она стеснялась во время сцены с пьяным незнакомцем. Так Немоляева прославилась благодаря фильму "Служебный роман", который был очень популярен в советское время. В ленте идет речь о жизни обычных работников московского государственного учреждения.
Еще одной киноработой, принесшей успех Светлане, стала "Гараж". Там речь идет о заседании пайщиков гаражно-строительного кооператива "Фауна". Кроме этого, Немоляева исполняла роли в картинах "О бедном гусаре замолвите слово", "Небеса обетованные", "Бальзаковский век, или Все мужики сво", "Папины дочки", "Марш Турецкого", "Мамочки", "Когда ее совсем не ждешь".
Творческое наследие Немоляевой насчитывает более 50 ролей в театре и 80 — в кино. Актриса всегда благосклонно относилась к российской власти. В 2017 году диктатор Владимир Путин поздравлял Немоляеву с 80-летием.
Что говорит о войне Светлана Немоляева
В 2022 году Немоляева заявила, что не разделяет антивоенную позицию Лии Ахеджаковой, покинувшей страну-террориста. Актриса сказала, что надо любить свою страну и понимать, что идеальной не будет. И это в то время, когда россияне убивают украинцев и бомбят города.
"У Лии своя точка зрения, я считаю, что лучше любить свою страну, любить и понимать, что идеального никогда и ни в чем не бывает", — говорила россиянка.
Впоследствии Немоляева высказалась об идее украинского актера и режиссера Владимира Талашко отмечать День памяти, а не День победы и 8, а не 9 мая. На это она заявила, что является "ребенком войны", который "испытывал счастье, когда страна стала свободной". Также она добавила, что Бог накажет Талашко за идею упразднить День победы.
"Как это не День Победы? А кто победил? Не он, конечно. Не он, не Талашко. Я — дитя войны, я родилась перед войной, я прошла все как ребенок. Я помню День Победы, я помню счастье, когда страна стала освобожденной. Я это не предам никогда", — сказала она.
Так актриса поддерживает страшную войну страны-оккупанта против Украины. Также она продолжает сниматься в российских фильмах и сериалах. Сейчас женщине 87 лет. В 2023 году Немоляева получила орден "За заслуги перед Родиной" ІІ степени из рук диктатора Путина.
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