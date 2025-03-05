По всей России завыли сирены, телевидение и радио не работали: что случилось

Целый час жители России будут слышать сирену

Сирена в России массово воет по всем городам 5 марта. Сигнал звучит через громкоговорители и в эфире общероссийских теле- и радиоканалов.

Об этом пишут росСМИ со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям. Там отметили, что сирена будет звучать с 10:00 до 11:00 (по московскому времени).

Будут проверять системы оповещения. Включат сирены, прервут радио- и телесигнал, передадут сообщение о проверке.

Ниже можно узнать стандартный сигнал воздушной тревоги. Такие звуки слышат украинцы уже третий год.

Российские телеграм-каналы распространяют видео, где уже сейчас раздается сигнал оповещения. Он звучит громко.

Некоторые крупные российские телеграм-каналы не предупредили жителей страны, что будет звучать сирена. Поэтому россияне начали паниковать и сильно перепугались.

"Так специалисты дважды в год планово проверяют работоспособность систем оповещения. Они предназначены для своевременного доведения сигнала "Внимание всем!" населению в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", — написали в официальном Telegram-канале министерства.

Напомним, в ночь на 4 марта в российском городе Сызрань Самарской области раздались взрывы. Беспилотниками атаковали нефтеперерабатывающий завод.

Ранее "Телеграф" писал, что ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Уфа, столице Республики Башкортостан. В городе раздавались очень громкие взрывы, следствием удара является попадание, нефтезавод охватило сильное пламя.