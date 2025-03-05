По всій Росії завили сирени, телебачення і радіо не працювали: що трапилося
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Цілу годину жителі Росії чутимуть сирену
Сирена у Росії масово виє по всіх містах 5 березня. Сигнал звучить через гучномовці та в ефірі загальноросійських загальнодоступних теле- і радіоканалів.
Про це пишуть росЗМІ з посиланням на службу з надзвичайних ситуацій. Там зазначили, що сирена звучатиме з 10:00 до 11:00 (за московським часом).
Будуть перевіряти системи оповіщення. Увімкнуть сирени, перервуть радіо- і телесигнал, передадуть повідомлення про перевірку.
Нижче можна почути стандартний сигнал повітряної тривоги. Такі звуки чують українці вже третій рік поспіль.
Російські телеграм-канали ширять відео, де вже зараз лунає сигнал оповіщення. Він звучить голосно.
Деякі великі російські телеграм-канали не попередили жителів країни, що буде лунати сирена. Тому росіяни почали панікувати і сильно перелякались.
"Так фахівці двічі на рік планово перевіряють працездатність систем оповіщення. Вони призначені для своєчасного доведення сигналу "Увага всім!" до населення в разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру", — написали в офіційному Telegram-каналі міністерства.
Нагадаємо, у ніч проти 4 березня в російському місті Сизрань Самарської області пролунали вибухи. Безпілотниками атакували нафтопереробний завод.
Раніше "Телеграф" писав, що ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод в місті Уфа, столиці Республіки Башкортостан. У місті лунали дуже гучні вибухи, наслідок удару є влучання, нафтозавод охопило сильне полум'я.