По всій Росії завили сирени, телебачення і радіо не працювали: що трапилося

Цілу годину жителі Росії чутимуть сирену

Сирена у Росії масово виє по всіх містах 5 березня. Сигнал звучить через гучномовці та в ефірі загальноросійських загальнодоступних теле- і радіоканалів.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на службу з надзвичайних ситуацій. Там зазначили, що сирена звучатиме з 10:00 до 11:00 (за московським часом).

Будуть перевіряти системи оповіщення. Увімкнуть сирени, перервуть радіо- і телесигнал, передадуть повідомлення про перевірку.

Нижче можна почути стандартний сигнал повітряної тривоги. Такі звуки чують українці вже третій рік поспіль.

Російські телеграм-канали ширять відео, де вже зараз лунає сигнал оповіщення. Він звучить голосно.

Деякі великі російські телеграм-канали не попередили жителів країни, що буде лунати сирена. Тому росіяни почали панікувати і сильно перелякались.

"Так фахівці двічі на рік планово перевіряють працездатність систем оповіщення. Вони призначені для своєчасного доведення сигналу "Увага всім!" до населення в разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру", — написали в офіційному Telegram-каналі міністерства.

Нагадаємо, у ніч проти 4 березня в російському місті Сизрань Самарської області пролунали вибухи. Безпілотниками атакували нафтопереробний завод.

Раніше "Телеграф" писав, що ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод в місті Уфа, столиці Республіки Башкортостан. У місті лунали дуже гучні вибухи, наслідок удару є влучання, нафтозавод охопило сильне полум'я.