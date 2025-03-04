Атакован дронами повторно. В России горел важный для войны завод (видео)

В феврале после атаки этот НПЗ приостанавливал свою работу

В ночь на 4 марта в российском городе Сызрань Самарской области прогремели взрыв. Беспилотниками был атакован нефтеперерабатывающий завод.

Информация об этом стала появляться в различных Telegram-каналах. Там публикуют также и видео самого происшествия.

После удара беспилотника на нефтеперерабатывающем заводе начался мощный пожар.

В то же время глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в своем Telegram-канале подтвердил атаку по НПЗ.

"Атакованный Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области. Враг сообщает о взрывах. В феврале после атаки этот НПЗ приостанавливал свою работу. Он имеет мощность переработки 8,9 млн тонн нефти в год, что делает его одним из средних по размерам НПЗ в России", — говорится в сообщении.

Коваленко добавил, что продукция завода включает топливо, авиационный керосин и битум.

В 2015 г. завод полностью перешел на выпуск продукции стандарта Евро-5. Он перерабатывает нефть из Западной Сибири и Самарской области.

"Для российской армии НПЗ такого уровня играют немаловажную роль в обеспечении топливом и это часть логистики войск", — подытожил Коваленко.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев также прокомментировал атаку по заводу.

"Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ. На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА", — заявил Федорищев.

Отметим, что сызранский НПЗ был атакован также в ночь на 19 февраля. Тогда ТГ-канал ASTRA со ссылкой на собственные источники писал, что завод временно остановил работу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 3 марта ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Уфа, столице Республики Башкортостан.