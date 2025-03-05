Его пытались убить всю жизнь: как погиб и где похоронен генерал УПА Роман Шухевич

В 1950 году советские спецслужбы обнаружили местонахождение деятеля

Роман Шухевич – известный политический и государственный деятель, который был одним из ведущих борцов за независимость Украины в ХХ веке, как и Степан Бандера. В течение 7 лет он был главнокомандующим Украинской повстанческой армией и сумел объединить неравнодушных вокруг национальной идеи. Сегодня, 5 марта, вспоминают 75-ю годовщину со дня гибели деятеля.

"Телеграф" расскажет о деятельности борца за независимость, при каких обстоятельствах он погиб, и где его похоронили.

Биография Романа Шухевича

Шухевич родился в 1907 году во Львове. В его роде было много политических, общественных и военных деятелей, которые боролись за независимость Украины. Это в значительной степени повлияло и на самого Романа. Парень учился во Львовской гимназии и политехнике, где овладевал профессией инженера-строителя. Также занимался музыкой, в том числе играл на фортепиано.

В 1925 году Шухевич присоединился к Украинской военной организации, а затем стал членом Организации украинских националистов. Участвовал в операциях против польских оккупационных властей, за что его арестовали. Одно время сидел в концлагере в Береге Картузской и в польской тюрьме.

Роман Шухевич был членом ОУН, фото из сети

После этого Роман открыл первое рекламное агентство в Галиции под названием "Фама". Оно послужило прикрытием для финансирования деятельности ОУН. Роман основал Генеральный штаб национальной обороны Карпатской Украины. Когда венгерская армия напала на Закарпатье, Шухевич начал активно бороться с оккупантами.

Впоследствии Роман стал одним из соучредителей Украинской повстанческой армии. Формирование сражалось как против немецких нацистов, так и против советской армии. Так появился Украинский Легион, который возглавил Шухевич.

Роман Шухевич был соучредителем УПА, фото из сети

Некоторое время украинец сотрудничал с немецкими батальонами "Нахтигаль" и "Роланд". Задачей Шухевича и собратьев было отвечать за безопасность немцев в Украине, разоружать остатки советских войск и охранять пленных. Шухевич пошел на такой шаг для подготовки и формирования украинской армии и получения партизанского опыта.

Однако немцы не поддержали Акта провозглашения Украинского государства в 1941 году, а деятелей ОУН — Степана Бандеру и Ярослава Стецько, арестовали. Потом Шухевич прекратил сотрудничество с немцами.

Роман Шухевич сотрудничал с немцами, фото из сети

В 1943 году Роман стал главнокомандующим УПА. Повстанцы боролись на двух фронтах одновременно — против немецких и советских войск. Роману удалось создать мощную армию с четкой структурой управления, которая сопротивлялась оккупантам до 50-х годов. Повстанцы вели партизанскую войну в условиях лесов и гор. Роман также участвовал в боевых действиях, имея кодовое имя "Тарас Чупрынка". В течение многих лет его искали советские спецслужбы, однако не удавалось найти.

Роман Шухевич вел партизанскую борьбу, фото из сети

Также Роман был одним из инициаторов Украинского главного освободительного совета, который должен стать будущим правительством.

Смерть и могила Романа Шухевича

Шухевич погиб 5 марта 1950 в селе Белогорща возле Львова. Советские спецслужбы нашли его конспиративную квартиру и окружили ее. Операцией руководил генерал Павел Судоплатов, устраивавший политические убийства по приказу Сталина.

Произошла перестрелка, во время которой Роман убил майора МГБ Ревенко, однако сам получил смертельные ранения. По одной из версий, Шухевич погиб во время боя, а по другой – застрелился сам. Советские власти держали в тайне место захоронения Романа. Поговаривали, что тело Шухевича сожгли, а прах развеяли над рекой Збруч. Так что точно неизвестно, где похоронен деятель.

На Лычаковском кладбище во Львове Роману установили объемный мемориальный комплекс. Это высокий памятник с изображением меча с надписью "Славной памяти главного командира УПА Романа Шухевича".

Памятник Шухевичу на Лычаковском кладбище во Львове, фото Сергея Половка

В Белогороще на месте квартиры Шухевича, где его убили, в 2001 году обустроили музей. Также там установили бюст генерал-хорунжего. Однако в начале 2024 года музей сгорел из-за пожара, вызванного падением обломков беспилотника, запущенного россиянами.

Бюст Шухевича в Белогороще, фото из сети

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