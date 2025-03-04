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Мраморная надгробная плита с необычными символами: как выглядит могила украинофобки Бережной

Автор
Виктория Козар
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Где похоронили скандальную "регионалку" Ирину Бережную
Где похоронили скандальную "регионалку" Ирину Бережную. Фото Коллаж "Телеграфа"

Экс-нардепа не стало в 2017 году

Ирина Бережная была политиком с пророссийской позицией, как и Инна Богословская. Она работала народным депутатом в Верховной Раде на протяжении VI и VII созывов. Женщина трагически погибла в ДТП в возрасте 36 лет.

Какой была политическая деятельность Бережной, при каких обстоятельствах она погибла, и где ее похоронили — знает "Телеграф".

Биография Ирины Бережной

Бережная родом из Луганской области. Она изучала правоведение в Киевском университете имени Шевченко, а также училась в Национальной академии управления при Президенте Украины. Ирина осуществляла научную деятельность: защитила диссертацию и стала доктором философии по праву.

Бережная проходила стажировку в Государственной комиссии ценных бумаг и фондового рынка и разных нотариальных конторах Киева. Затем женщина зарегистрировала частную нотариальную деятельность и стала предоставлять соответствующие услуги.

Ирина Бережная нотариус
Бережная работала нотариусом в Киеве, фото из сети

В 2007 году Бережная прошла в Верховную Раду от Партии регионов. В то же время она работала в комитете по вопросам правосудия. Политик занималась реформированием нотариата, судебной системы и корпоративного права.

Кроме политической деятельности, Бережная была частой гостьей на светских мероприятиях и разных телепрограммах. Ирина работала юристом в популярном шоу "Танцы со звездами". В каждом выпуске она сообщала результаты голосования зрителей, гарантируя их точность.

Ирина Бережная что известно
Бережная была юристом в "Танцах со звездами"

В 2012 году снова стала народным депутатом. Бережная голосовала за законопроект "Об основах государственной языковой политики", который усиливал статус русского в Украине. Также она работала в Комитете по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС. Нардепка была замечена в кнопкодавстве, в частности, голосовала карточкой Сергея Кивалова. Бережная резко выступала против внедрения украинского дубляжа в кинопрокат.

Ирина Бережная деятельность
Бережная поддерживала пророссийские законы, фото из сети

Бережная называла Майдан государственным переворотом и поддерживала тогдашнего президента Виктора Януковича. В 2014 году Ирина не баллотировалась в депутаты, потому что не признавала законность выборов. Причиной называла то, что в них не участвовали жители оккупированных частей Донбасса. Политик также была близка к пророссийскому депутату Нестору Шуфричу.

Бережная не признавала аннексию Россией Крыма и вооруженную агрессию странки-оккупанта на Донбассе. В 2014 году экс-нардеп сбежала в Россию и начала выступать на пропагандистском телевидении. Бережная высказывалась против вступления Украины в Евросоюз, однако регулярно выбирала заграничный отдых.

Ирина Бережная позиция по поводу войны
Бережная не признавала Россию агрессором, фото из сети

Бережная имела друзей в шоу-бизнесе, с которыми сроднилась. В частности, политик стала кумой Ани Лорак и путиниста Филиппа Киркорова. Также женщина поддерживала дружеские отношения со Светланой Лободой.

Бережная была кумой Лорак и Киркорова
Бережная была кумой Лорак и Киркорова, фото из сети

Как погибла Бережная и где ее похоронили

Политик погибла в 2017 году в Хорватии в ДТП. Водитель не справился с управлением и врезался в столб. Он и Бережная погибли, а ребенок экс-нардепа получил травмы.

С политиком попрощались на территории Киево-Печерской лавры. А похоронили женщину на закрытом Зверинецком кладбище в Киеве. Ей установили деревянный крест, окруженный большим количеством живых цветов.

Бережную похоронили на Зверинецком кладбище
Бережную похоронили на Зверинецком кладбище, фото Александра Вилкула

Впоследствии Бережной установили роскошный мемориальный комплекс. Он состоит из портрета политика в виде сердца и великого ангела. Там есть и большая мраморная надгробная плита с посмертным стихом, декоративными цветами и сердцем. Кроме этого, на могиле можно увидеть шестиугольную звезду, символизирующую защиту от бед и несколько цветочных ваз.

Как выглядит могила Ирины Бережной
Так выглядит могила "регионалки" Бережной, фото Memoryon.net
Ирина Бережная могила
Где похоронили "регионалку" Бережную, фото Memoryon.net

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила бывшего российского депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Он переехал в Украину в 2016 году.

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#Деятельность #Ирина Бережная