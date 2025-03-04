Мраморная надгробная плита с необычными символами: как выглядит могила украинофобки Бережной

Экс-нардепа не стало в 2017 году

Ирина Бережная была политиком с пророссийской позицией, как и Инна Богословская. Она работала народным депутатом в Верховной Раде на протяжении VI и VII созывов. Женщина трагически погибла в ДТП в возрасте 36 лет.

Какой была политическая деятельность Бережной, при каких обстоятельствах она погибла, и где ее похоронили — знает "Телеграф".

Биография Ирины Бережной

Бережная родом из Луганской области. Она изучала правоведение в Киевском университете имени Шевченко, а также училась в Национальной академии управления при Президенте Украины. Ирина осуществляла научную деятельность: защитила диссертацию и стала доктором философии по праву.

Бережная проходила стажировку в Государственной комиссии ценных бумаг и фондового рынка и разных нотариальных конторах Киева. Затем женщина зарегистрировала частную нотариальную деятельность и стала предоставлять соответствующие услуги.

Бережная работала нотариусом в Киеве, фото из сети

В 2007 году Бережная прошла в Верховную Раду от Партии регионов. В то же время она работала в комитете по вопросам правосудия. Политик занималась реформированием нотариата, судебной системы и корпоративного права.

Кроме политической деятельности, Бережная была частой гостьей на светских мероприятиях и разных телепрограммах. Ирина работала юристом в популярном шоу "Танцы со звездами". В каждом выпуске она сообщала результаты голосования зрителей, гарантируя их точность.

Бережная была юристом в "Танцах со звездами"

В 2012 году снова стала народным депутатом. Бережная голосовала за законопроект "Об основах государственной языковой политики", который усиливал статус русского в Украине. Также она работала в Комитете по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС. Нардепка была замечена в кнопкодавстве, в частности, голосовала карточкой Сергея Кивалова. Бережная резко выступала против внедрения украинского дубляжа в кинопрокат.

Бережная поддерживала пророссийские законы, фото из сети

Бережная называла Майдан государственным переворотом и поддерживала тогдашнего президента Виктора Януковича. В 2014 году Ирина не баллотировалась в депутаты, потому что не признавала законность выборов. Причиной называла то, что в них не участвовали жители оккупированных частей Донбасса. Политик также была близка к пророссийскому депутату Нестору Шуфричу.

Бережная не признавала аннексию Россией Крыма и вооруженную агрессию странки-оккупанта на Донбассе. В 2014 году экс-нардеп сбежала в Россию и начала выступать на пропагандистском телевидении. Бережная высказывалась против вступления Украины в Евросоюз, однако регулярно выбирала заграничный отдых.

Бережная не признавала Россию агрессором, фото из сети

Бережная имела друзей в шоу-бизнесе, с которыми сроднилась. В частности, политик стала кумой Ани Лорак и путиниста Филиппа Киркорова. Также женщина поддерживала дружеские отношения со Светланой Лободой.

Бережная была кумой Лорак и Киркорова, фото из сети

Как погибла Бережная и где ее похоронили

Политик погибла в 2017 году в Хорватии в ДТП. Водитель не справился с управлением и врезался в столб. Он и Бережная погибли, а ребенок экс-нардепа получил травмы.

С политиком попрощались на территории Киево-Печерской лавры. А похоронили женщину на закрытом Зверинецком кладбище в Киеве. Ей установили деревянный крест, окруженный большим количеством живых цветов.

Бережную похоронили на Зверинецком кладбище, фото Александра Вилкула

Впоследствии Бережной установили роскошный мемориальный комплекс. Он состоит из портрета политика в виде сердца и великого ангела. Там есть и большая мраморная надгробная плита с посмертным стихом, декоративными цветами и сердцем. Кроме этого, на могиле можно увидеть шестиугольную звезду, символизирующую защиту от бед и несколько цветочных ваз.

Так выглядит могила "регионалки" Бережной, фото Memoryon.net

Где похоронили "регионалку" Бережную, фото Memoryon.net

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила бывшего российского депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Он переехал в Украину в 2016 году.