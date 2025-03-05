Ведет угольный бизнес с оккупантами: что известно о сыне президента-беглеца Януковича

Мужчина ведет бизнес на оккупированных украинских территориях

У беглого президента Виктора Януковича было двое родных сыновей. Один из них, полный тезка скандального политика, погиб в 2015 году на Байкале. Другой сын, Александр Янукович, живет в России и недавно получил гражданство страны-оккупанта.

Александр Янукович родился в Енакиево, что в Донецкой области, в 1973 году. Сейчас ему 52 года. Он учился на стоматолога, но не работал по специальности. В то же время мужчина занимался бизнесом, связанным с путестроением, недвижимостью, нефтепродуктами, землями и торговлей зерном.

Александр получил публичность после того, как его отец, Виктор Янукович стал президентом в 2010 году. Так он переехал из Донецка в Киев. Сын Януковича оказывал влияние на руководителей Нацбанка Сергея Арбузова, МВД — Виталия Захарченко, Государственной налоговой администрации Украины — Александра Клименко. В общем ему подчинялся олигархический клан, который называли "семьей Януковича".

Александр Янукович руководил олигархическим кланом, фото из сети

В 2014 году Александр сбежал из Украины в Россию вслед за отцом. В Украине против мужчины возбудили дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 50 миллионов гривен. Также его объявили в розыск из-за подозрения в подделке документов, что имело тяжелые последствия. Прокуратуры Швейцарии, Австрии и Лихтенштейна также возбудили уголовное дело против Януковича по подозрению в отмывании денег. Тогда Евросоюз заморозил активы Александра и его семьи.

Александр Янукович сбежал из Украины в 2014 году, фото из сети

В Санкт-Петербурге Янукович открыл свою компанию, которая занимается управлением финансово-промышленными группами. Весь бизнес, которым мужчина владел в Донецке, национализировала псевдореспублика "ДНР". Теперь в офисах Януковича заседают сепаратисты.

Янукович ведет бизнес в России, фото КоммерсантЪ

В 2023 году суд Евросоюза отменил отдельные санкции против Виктора и Александра Януковичей. Речь шла о том, что Совет ЕС не проверил должным образом основания, которые давала Украина по поводу введения санкций. Также это мотивировали тем, что судебный процесс против Януковичей в Украине мог быть недостаточно справедливым, поскольку они не могли обжаловать какое-либо решение. В то же время Януковичам все еще запрещено въезжать в ЕС и владеть там активами.

Что касается личной жизни, то Александр состоит в браке с женщиной Еленой и имеет двое сыновей — Виктора и Александра. Одного из детей он назвал в честь отца, а другого — в честь себя. Последние кадры, где Александр с женой, датируются 2012 годом. Сейчас они не ведут публичную жизнь.

Александр Янукович с женой Еленой, Виктор Янукович-младший с женой Ольгой, фото LB.ua

Александр Янукович с женой Еленой, фото LB.ua

Недавно стало известно, что сын Януковича зарабатывает миллиарды на продаже угля с оккупированных украинских территорий в Турцию. Компания, с которой связан Янукович, закупает уголь у разных поставщиков на Донбассе и перевозит в Турцию железнодорожным и морским транспортом. Кроме того, Александр принял российское гражданство.

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