Ушла из политики и думала о самоубийстве: куда исчезла "регионалка" Богословская и как выглядит сейчас

Экс-нардеп завершила политическую карьеру 6 лет назад

Инна Богословская отметилась как политик с пророссийскими взглядами, как и Анна Герман. Она была заместителем министра юстиции, народным депутатом от Партии регионов, а впоследствии исчезла со всех радаров.

Больше о деятельности экс-нардепа, и где она сейчас – расскажет "Телеграф".

Что известно об Инне Богословской

Богословская родом из Харькова, где строила карьеру в сфере юриспруденции. В Харькове Инна создала одну из первых юридических служб, в которой занималась гражданскими и уголовными делами.

В 1998 году Богословская впервые стала народным депутатом в Верховной Раде. Там входила в комитет по финансам и банковской деятельности. Также она работала над Бюджетным, Уголовным, Гражданским, Хозяйственным и Налоговым кодексами. Некоторое время возглавляла комитет по регуляторной политике и предпринимательству.

Инна Богословская начала работать в парламенте еще в 90-х, фото из сети

В 2007 году политик была заместителем министра юстиции. Затем она снова стала народным депутатом от Партии регионов, а также первым заместителем председателя Комитета по культуре и духовности.

В 2009 году Богословская баллотировалась на пост президента Украины, но неудачно. Она продолжила работу в Верховной Раде. Нардепка поддерживала скандальные "Харьковские соглашения", согласно которым Черноморский флот России остается в Севастополе до 2042 года. Также она голосовала за закон "Об основах государственной языковой политики", укрепляющий статус русского языка.

Инна Богословская голосовала за пророссийские законы, фото из сети

Кроме того, Богословская поддерживала обращение к польскому Сейму, чтобы "признать Волынскую трагедию геноцидом в отношении польского населения и осудить преступные деяния украинских националистов". Первый президент Украины Леонид Кравчук приравнял такой шаг к государственной измене.

Инна Богословская поддерживала скандальные законы, фото из сети

После того, как "беркутовцы" разогнали майдановцев, Инна вышла из партии и фракции Партии регионов. Тогда она заявила, что президент Виктор Янукович окружил себя людьми, с которыми он связан финансами.

Богословская много лет работала в Партии регионов, фото из сети

Также Богословская говорила, что Януковичем руководит российский президент Владимир Путин через нардепа Виктора Медведчука. Тогда она отмечала, что президент должен подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. В то же время политик предполагала "плохой сценарий" в Украине.

"Я уверена, что сейчас ситуацией руководит Путин через Медведчука. Говорят, что 100% не бывает, но это тот случай, когда я могу сказать это на 100%. Соглашение он должен подписать. Исторически за это ему простится все. Если Янукович этого не сделает, нас ждет очень плохой сценарий", — говорила нардеп.

Где сейчас Инна Богословская

В 2018 году политик в эфире канала "112 Украина" пыталась дать пощечину экс-министру транспорта и связи Евгению Червоненко. Причиной были оскорбительные высказывания в ее адрес. Это предотвратили ведущие программы.

У Богословской был конфликт с Червоненко, фото "РБК-Украина"

В 2019 году Богословская баллотировалась в президенты, но проиграла. Тогда она на время исчезла из публичного пространства. В 2022 году политик впервые за длительный период дала интервью, в котором рассказала, что имела финансовые затруднения. В частности, не знала, сможет ли выплатить кредит на дом, который взяла в 60 лет.

Богословская думала о самоубийстве, фото с ее инстаграм-страницы

Также политик призналась, что думала о самоубийстве. Однажды она вышла из машины и час смотрела на дорогу, на которой было движение в три полосы. Она хотела броситься под колеса, но удержалась.

В 2022 году Богословская основала мотивационную плафторму и позиционирует себя как "ментор". Она периодически выступает с лекциями, как стать успешным человеком и принять себя.

Богословская стала мотивационным спикером, фото с ее инстаграм-страницы

Также политик осудила Россию за полномасштабное вторжение в Украину. Параллельно экс-нардеп записывает видео, анализируя общественно-политическую ситуацию в стране и мире. Судя по ее аккаунту, Инна осталась в Украине.

Богословская находится в Украине, фото с ее инстаграм-страницы

Богословская высказывается о войне России против Украины, фото с ее инстаграм-страницы

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас министр обороны Украины Анатолий Гриценко. Он призвал ликвидировать диктатора Путина еще в 2018 году.