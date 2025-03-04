Ушла из политики и думала о самоубийстве: куда исчезла "регионалка" Богословская и как выглядит сейчас
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Экс-нардеп завершила политическую карьеру 6 лет назад
Инна Богословская отметилась как политик с пророссийскими взглядами, как и Анна Герман. Она была заместителем министра юстиции, народным депутатом от Партии регионов, а впоследствии исчезла со всех радаров.
Больше о деятельности экс-нардепа, и где она сейчас – расскажет "Телеграф".
Что известно об Инне Богословской
Богословская родом из Харькова, где строила карьеру в сфере юриспруденции. В Харькове Инна создала одну из первых юридических служб, в которой занималась гражданскими и уголовными делами.
В 1998 году Богословская впервые стала народным депутатом в Верховной Раде. Там входила в комитет по финансам и банковской деятельности. Также она работала над Бюджетным, Уголовным, Гражданским, Хозяйственным и Налоговым кодексами. Некоторое время возглавляла комитет по регуляторной политике и предпринимательству.
В 2007 году политик была заместителем министра юстиции. Затем она снова стала народным депутатом от Партии регионов, а также первым заместителем председателя Комитета по культуре и духовности.
В 2009 году Богословская баллотировалась на пост президента Украины, но неудачно. Она продолжила работу в Верховной Раде. Нардепка поддерживала скандальные "Харьковские соглашения", согласно которым Черноморский флот России остается в Севастополе до 2042 года. Также она голосовала за закон "Об основах государственной языковой политики", укрепляющий статус русского языка.
Кроме того, Богословская поддерживала обращение к польскому Сейму, чтобы "признать Волынскую трагедию геноцидом в отношении польского населения и осудить преступные деяния украинских националистов". Первый президент Украины Леонид Кравчук приравнял такой шаг к государственной измене.
После того, как "беркутовцы" разогнали майдановцев, Инна вышла из партии и фракции Партии регионов. Тогда она заявила, что президент Виктор Янукович окружил себя людьми, с которыми он связан финансами.
Также Богословская говорила, что Януковичем руководит российский президент Владимир Путин через нардепа Виктора Медведчука. Тогда она отмечала, что президент должен подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. В то же время политик предполагала "плохой сценарий" в Украине.
"Я уверена, что сейчас ситуацией руководит Путин через Медведчука. Говорят, что 100% не бывает, но это тот случай, когда я могу сказать это на 100%. Соглашение он должен подписать. Исторически за это ему простится все. Если Янукович этого не сделает, нас ждет очень плохой сценарий", — говорила нардеп.
Где сейчас Инна Богословская
В 2018 году политик в эфире канала "112 Украина" пыталась дать пощечину экс-министру транспорта и связи Евгению Червоненко. Причиной были оскорбительные высказывания в ее адрес. Это предотвратили ведущие программы.
В 2019 году Богословская баллотировалась в президенты, но проиграла. Тогда она на время исчезла из публичного пространства. В 2022 году политик впервые за длительный период дала интервью, в котором рассказала, что имела финансовые затруднения. В частности, не знала, сможет ли выплатить кредит на дом, который взяла в 60 лет.
Также политик призналась, что думала о самоубийстве. Однажды она вышла из машины и час смотрела на дорогу, на которой было движение в три полосы. Она хотела броситься под колеса, но удержалась.
В 2022 году Богословская основала мотивационную плафторму и позиционирует себя как "ментор". Она периодически выступает с лекциями, как стать успешным человеком и принять себя.
Также политик осудила Россию за полномасштабное вторжение в Украину. Параллельно экс-нардеп записывает видео, анализируя общественно-политическую ситуацию в стране и мире. Судя по ее аккаунту, Инна осталась в Украине.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас министр обороны Украины Анатолий Гриценко. Он призвал ликвидировать диктатора Путина еще в 2018 году.