Открылось кровотечение: путинист Евгений Петросян попал в реанимацию

Евгения Петросяна готовят к срочной операции

Известный российский юморист Евгений Петросян, который поддерживает путинский режим и стал посмешищем в сети, находится сейчас в реанимации. Его готовят к срочной операции.

Об этом сообщает Telegram-канал "112". Артисту стало плохо сегодня утром.

79-летнего Евгения Петросяна госпитализировали из собственного дома в центре Москвы. В "скорую" позвонили его родственники.

Известно, что сейчас популярный юморист находится в шоковой реанимации, у него открылось желудочно-кишечное кровотечение. Медики пытаются стабилизировать его состояние, чтобы прооперировать и остановить кровь. Других подробностей пока не сообщают.

В декабре 2024 года в одном из интервью артист рассказывал, что сейчас у него в планах просто выжить, но с медицинской точки зрения он для этого ничего не делает. В частности не находит времени, чтобы пройти обследование. Но старается бороться со старостью с помощью тренировок.

В последнее время Петросян часто попадает в больницы, в мае прошлого года его госпитализировали из-за болезни сердца и головных болей, некоторые источники утверждали, что юморист ударился головой в собственной квартире.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит пятая жена 79-летнего Евгения Петросяна. Женщина младше на 44 года и родила ему двоих детей.