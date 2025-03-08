Відкрилася кровотеча: путініст Євген Петросян потрапив у реанімацію

Євгенія Петросяна готують до термінової операції

Відомий російський гуморист Євген Петросян, який підтримує путінський режим і став посміховиськом у мережі, перебуває зараз у реанімації. Його готують до термінової операції.

Про це повідомляє Telegram-канал "112". Артисту стало погано сьогодні вранці.

79-річного Євгена Петросяна госпіталізували з власного будинку у центрі Москви. До "швидкої" зателефонували його родичі.

Відомо, що зараз популярний гуморист перебуває у шоковій реанімації, у нього відкрилася шлунково-кишкова кровотеча. Медики намагаються стабілізувати його стан, щоб прооперувати та зупинити кров. Інших подробиць поки що не повідомляють.

У грудні 2024 року в одному з інтерв’ю артист розповідав, що зараз у нього в планах просто вижити, але з медичної точки зору він нічого для цього не робить. Зокрема, не знаходить часу, щоб пройти обстеження. Але намагається боротися зі старістю за допомогою тренувань.

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Останнім часом Петросян часто потрапляє до лікарень, у травні минулого року його госпіталізували через хворобу серця та головний біль, деякі джерела стверджували, що гуморист ударився головою у власній квартирі.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає п’ята дружина 79-річного Євгена Петросяна. Жінка молодша на 44 роки та народила йому двох дітей.