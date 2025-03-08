Відкрилася кровотеча: путініст Євген Петросян потрапив у реанімацію
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Євгенія Петросяна готують до термінової операції
Відомий російський гуморист Євген Петросян, який підтримує путінський режим і став посміховиськом у мережі, перебуває зараз у реанімації. Його готують до термінової операції.
Про це повідомляє Telegram-канал "112". Артисту стало погано сьогодні вранці.
79-річного Євгена Петросяна госпіталізували з власного будинку у центрі Москви. До "швидкої" зателефонували його родичі.
Відомо, що зараз популярний гуморист перебуває у шоковій реанімації, у нього відкрилася шлунково-кишкова кровотеча. Медики намагаються стабілізувати його стан, щоб прооперувати та зупинити кров. Інших подробиць поки що не повідомляють.
У грудні 2024 року в одному з інтерв’ю артист розповідав, що зараз у нього в планах просто вижити, але з медичної точки зору він нічого для цього не робить. Зокрема, не знаходить часу, щоб пройти обстеження. Але намагається боротися зі старістю за допомогою тренувань.
Останнім часом Петросян часто потрапляє до лікарень, у травні минулого року його госпіталізували через хворобу серця та головний біль, деякі джерела стверджували, що гуморист ударився головою у власній квартирі.
"Телеграф" писав раніше, як виглядає п’ята дружина 79-річного Євгена Петросяна. Жінка молодша на 44 роки та народила йому двох дітей.