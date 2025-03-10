Памятник из бронзы в полный рост с фирменным жестом: как сейчас выглядит могила Геннадия Кернеса в Харькове

Оригинальный монумент долго не могли установить на могиле экс-мэра

Бывший мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020-го в возрасте 61 года, находясь на лечении в Германии. Сегодня он покоится рядом с могилами погибших воинов времен Второй мировой, а на его могиле установлен необычный монумент.

Скульптура, созданная известным скульптором Александром Ридным, запечатлела Кернеса в его наилучшем образе. "Телеграф" рассказывает, от чего умер Кернес, где он похоронен и как выглядит его могила.

Причина смерти Геннадия Кернеса

Экс-мэр Харькова умер в немецкой клинике "Шарите", которая находится в Берлине. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. В сентябре 2020 года Кернес заболел COVID-19 и был госпитализирован в Германии. Известно, что в ходе болезни у политика развились тяжелые осложнения, в том числе двусторонняя пневмония и проблемы с почками.

Кернес скончался в ночь на 16 декабря 2020 года, а 23 декабря его тело было доставлено в его родной Харьков. Геннадий Кернес был погребен на Аллее почетных граждан на Втором городском кладбище Харькова, рядом с могилами погибших воинов времен Второй мировой войны.

Как выглядит могила и памятник Геннадию Курнесу

В 2024 году фотокорреспондентом "Телеграфа" Яном Доброносовым были сделаны фото захоронения бывшего харьковского мэра. Бронзовая статуя Кернеса в полный рост была создана по эскизу скульптора, доцента кафедры скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств Александра Ридного.

В основе памятника лежит реальная фотография, выбранная самим скульптором совместно с родственниками экс-мэра из архивных снимков, с его фирменным жестом — знаком Victory, означающий победу или мир. Это лишь часть мемориала.

В конце 2022 года на могиле мэра установили триумфальную арку в форме буквы "Г" — первой буквы его имени, а также цифру "1", символизировавшую его стремление быть во всем первым.

Завершение мемориального комплекса планировали к 17 декабря 2022 года, ко второй годовщине смерти Кернеса, но этому помешала полномасштабная война: российские обстрелы разрушили литейную в Русской Лозовой, где должны были отлить бронзовую фигуру политика. В результате пришлось искать другой цех. Дополнительные сложности возникли и с доставкой гранита для монумента из Италии.

Могила Кернеса находится на городском кладбище №2 на улице Пушкинской

Ранее мы писали о "тайном" брате Путина. Узнайте, как он выглядел и где похоронен.