У надгробия — бронзовая статуя плачущей женщины: как выглядит могила Михаила Горбачева
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Путин на официальное прощание с Горбачевым не пришел
Единственный президент СССР Михаил Горбачев, имеющий родимое пятно, умер в 2022 году в возрасте 92 года. Он пытался обновить советскую систему, но его политика повлекла за собой экономический упадок. Похоронили последнего Генерального секретаря ЦК КПСС на Новодевичьем кладбище в Москве.
Умер советский лидер, по сообщениям, из-за продолжительной болезни, связанной с проблемами почек. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Михаила Горбачева.
Что известно о Михаиле Горбачеве
Будущий президент СССР родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края в крестьянской семье. С юных лет работал в сельском хозяйстве. В 1950 году поступил в Московский государственный университет на юридический факультет, который окончил в 1955 году.
После окончания учебы вернулся в Ставропольский край, где начал партийную карьеру. В 1970 году стал первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС. В 1978 году был назначен секретарем ЦК КПСС по сельскому хозяйству, а в 1980 году вошел в Политбюро.
В 1985 году, став Генеральным секретарем ЦК КПСС, инициировал политику перестройки (реформирования экономики) и гласности (открытости), стремясь модернизировать советское общество и экономику. Эти реформы привели ко значительным изменениям во внутренней и внешней политике СССР.
Несмотря на попытки реформ, СССР столкнулся с экономическими трудностями и национальными движениями, что привело к его распаду в 1991 году. После отставки Горбачев основал Горбачев-Фонд, занимался общественной деятельностью и выступал за демократические реформы.
Что говорил Горбачев о войне в Украине
В 2014 году Горбачев оправдал незаконную аннексию Крыма русскими войсками и выразил поддержку политике Владимира Путина. Он заявлял, что действующий руководитель Кремля "заслуженно пользуется поддержкой населения" и "наилучшим образом отстаивает интересы России".
В 2016 году ему запретили въезд в Украину сроком на пять лет. В том же году он выразил мнение, что считает возможным "добровольное" восстановление Союзного государства в пределах и составе бывшего СССР.
Где похоронен и как выглядит могила Михаила Горбачева
Первый и единственный президент Советского Союза был похоронен 3 сентября 2022 года на Новодевичьем кладбище в Москве. Его могила расположена рядом с местом захоронения его жены, Раисы Горбачевой, умершей в 1999 году.
На могиле супругов — бронзовая статуя в виде плачущей девушки. Этот памятник был установлен после смерти Раисы Горбачевой. После смерти Михаила Горбачева на могиле добавили надгробную плиту с их именами и датами рождения и смерти.
Церемонию государственных похорон для Горбачева не устраивали по распоряжению Путина. Президент страны-агрессорки также не пришел на официальное прощание с бывшим лидером Советского союза. Он только посетил больницу, где лежал Горбачев, возложил у гроба цветы и ушел.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас внуки Горбачева и как они выглядят. Они продают водку "Зеленский" и поддерживают украинцев.