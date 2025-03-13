Под прицелом – юг. Россияне массированно атаковали дронами несколько крупных городов, есть пострадавшие (фото)

Атаковали еще три региона нашей страны

Взрывы в Запорожье 13 марта — россияне атаковали регион "шахедами". В городе поврежден дом и административное здание объекта инфраструктуры.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ОВА Иван Федоров. Предварительно раненых и погибших нет.

"Под утро россияне атаковали областной центр "шахедами". Предварительно люди не пострадали. Есть повреждения частного дома и админздания объекта критической инфраструктуры. На местах ударов работают чрезвычайные службы", — написал глава региона.

Секретарь горсовета Регина Харченко сообщила, что в результате утренней атаки РФ были выбиты окна в одном частном доме. Коммунальщики оперативно отреагировали за заявку людей и забили разбитые окна OSB-плитами.

Взрывы в Херсоне

По данным начальника Херсонской городской военной администрации Романа Морочко, российские террористы убили еще одного гражданского человека в Херсоне.

В результате артобстрела 42-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Также оккупанты из дрона атаковали 60-летнего херсонца в Днепровском районе. У мужчины, который на момент атаки находился в автомобиле, обломочные ранения спины и нижних конечностей.

"После российских обстрелов часть нашей громады без электроснабжения. Оккупанты частично лишили электричества Корабельный и Центральный районы, а также Молодежное, Надднепрянское, Инженерное, частично Зеленовку. Специалисты Херсоноблэнерго изучают объемы повреждений. Проводятся обследования сетей. Во время восстановительных работ возможны перебои с электроснабжением", — говорится в сообщении.

Взрывы в Одессе и области

Местные телеграм-каналы Одессы сообщали, что с ночи 13 марта с моря летели "шахеды". В Затоке и Сергеевке раздавались взрывы. Повторно воздушная тревога была объявлена около 4:42. В общем, она длилась час и все это время фиксировали дроны.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепре во время тревоги раздался ряд взрывов.