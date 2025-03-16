"Консерва?": на відео з Путіним у Курській області помітили цілу низку дивних моментів

Дехто вважає, що це відео — "консерва", інші — що на відео двійник

Нещодавно російський президент Володимир Путін нібито раптово відвідав Курську область, що, звичайно ж, потрапило на відео. Однак у мережі припускають, що цей ролик міг бути знятий набагато заздалегідь, і на це вказують деякі деталі.

В одному з Telegram-каналів з’явилися скріншоти з того самого відео, де Путін красується у військовій формі. Дехто припускає, що це відео-"консерва" і знято ще давно, а дехто говорить про двійник.

Йдеться про це відео:

Аргументують свою позицію, зокрема погодою. Одні звернули увагу на зелені дерева. Варто зазначити, що вид дерев складно розібрати на фото, можливо це ялинки. Принаймні z-патріоти на перебій почали трубити про це, захищаючи Путіна.

Однак друга дивина виглядає переконливіше — включений вентилятор у штабі. І це при тому, як зазначають у мережі, що 12 березня у Курській області було лише +4. Це виглядає відверто дивно.

І це не єдина деталь, яка привернула увагу юзерів. Ще одна дивина була в голосі Путіна. Пропагандисти так поспішали опублікувати відео, що випустили його в ефір із дуже дивним голосом глави Кремля.

Потім у Кремлі виправдалися за цей запис, хоча й те досить дивно. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це перше відео, де був "невеликий розсинхрон" звукової доріжки та відео. Однак відео все ж таки вирішили оприлюднити, щоб нібито скоріше ознайомити зі змістом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як за 24 роки змінилася особа Путіна. Він давно вже отримує прізвисько "ботоксний дід" через розпухлу особу.