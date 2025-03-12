Путин внезапно приехал в Курскую область: даже военную форму надел (видео)

В Кремле опять мечтают о некой "зоне безопасности"

В среду, 12 марта, Владимир Путин впервые с начала Курской операции ВСУ якобы посетил область. При этом он даже напялил военную форму.

На видео, которое было распространено пропагандистами кремлевского пула, видно как он выходит из автомобиля и жмет руку начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову. Отмечается, что видео якобы было снято "на одном из командных пунктов курской группировки войск", однако подтвердить это невозможно.

Герасимов рассказал Путину, что "более 86%" занятой ВСУ территории Курской области было отбито, а также нарисовал какие-то огромные цифры потерь. К примеру, он сообщил, что на этом направлении в плен якобы было взято более 400 украинских военнослужащих.

Любопытно и то, что Герасимов попытался расхвалить операцию "Труба", сообщив, что в ней участвовали около 600 россиян. Как известно, план по проникновению в Суджу по газопроводу громко критиковали российские "военкоры" за то, что в ходе операции многие "диверсанты" попросту задохнулись, а другие попали под удар артиллерии.

Сам Путин в своб очередь заявил, что всю Курскую область надо вернуть под контроль России и создать на границе некую "зону безопасности". Также он сделал заявление о том, что всех украинских военных, которые попали в плен в Курской области, надо считать "террористами". При этом глава Кремля также рассказал о необходимости "гуманно относиться ко всем пленным", кроме "иностранных наемников".

На информацию уже отреагировал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. По его словам, заявления о "зоне безопасности" это попытки повысить ставки перед переговорами с американской делегацией.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что бои в Курской области продолжаются, а украинские военные продолжают истощать силы противника.