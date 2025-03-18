В России вдребезги разбился военный вертолет: экипаж не выжил (фото)

На борту находились два человека

В России разбился военный вертолет Ми-28. Происшествие произошло в Ленинградской области, а согласно официальным данным два человека погибли.

Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что происшествие произошло в районе деревни Шуговицы в Волосовском районе.

Очевидцы сообщили, что сразу после падения была заметна яркая вспышка. Вертолет, стоявший на учете Воздушно-космических сил РФ, выполнял учебный полет.

Что стало причиной падения будет устанавливать специальная комиссия, которая уже прибыла на место.

Как известно, Ми-28 является весьма редким российским ударным вертолетом, который по своим характеристикам напоминает Ка-52. По идее он должен предназначаться для борьбы с бронированной техникой и медленными воздушными целями, однако на практике он показал себя весьма слабым.

Например, в сентябре 2023 года россияне похвастались видео сбития дрона UJ-22 с крейсерской скоростью в 120 км/ч. Учитывая, что 30-мм пушки несколько минут не могли попасть по украинскому БПЛА, можно понять насколько вертолет устарел и не подходит для условий современного поля боя. Примечательно, что на передовой они не появлялись с конца 2022 года, а позже и вовсе стало известно, что россияне пытаются их продать в одну из африканских стран.